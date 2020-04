112-mobiilisovelluksessa julkaistaan jatkossa viranomaistiedotteita – sovellus tulee päivittää

112-mobiilisovelluksessa julkaistaan jatkossa viranomaistiedotteita jo aiemmin käytössä olleiden vaaratiedotteiden lailla, tiedottaa Hätäkeskuslaitos. Sovelluksen viranomaistiedotteella tarkoitetaan erilaisia poikkeuksellisiin tilanteisiin, hälytystehtäviin, harjoituksiin tai olosuhteisiin liittyviä viestejä ja ohjeita ihmisille, joilla vähennetään esimerkiksi huhuja ja yhteydenottoja hätänumeroon tai opastetaan ihmisiä toimimaan oikein. Viranomaistiedotteita käytetään tilanteissa, joissa on katsottu olevan tarpeen informoida tai ohjeistaa väestöä jostain tilanteesta tai tapahtumasta, mutta vaaratiedottamisen kynnys ei kuitenkaan ylity. Tiedottamisen tarpeen ja sisällön ratkaisee toimintaa johtava viranomainen.

Esimerkkejä viranomaistiedottamisesta voivat olla esimerkiksi erilaiset laajamittaiset tilanteet, missä on syytä ohjeistaa alueen asukkaita oikeaan toimintaan tai vaikkapa kadonneista henkilöistä kuten lapsista tai dementikoista informointi rajatulla alueella. Myös erilaisista viranomaisten harjoituksista asuinalueilla tai hätärakettien ampumisharjoituksista voidaan antaa tiedote alueellisesti, jolla vältetään turhia puheluita hätäkeskukseen ja sitä kautta aiheettomia hälytyksiä yksiköille. Tiedotteisiin voidaan lisätä linkki toimintaa johtavan viranomaisen tarkempaan tiedottamiseen.

– Kaikkia erilaisia tilanteita ei ole vielä tunnistettu ja suunniteltu. Tavoitteenamme on, että näitä erilaisia tilanteita ja tiedotusprosessia suunnitellaan yhdessä eri viranomaisten kanssa muun muassa Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä, sanoo hätäkeskuspalveluiden johtaja Marko Nieminen Hätäkeskuslaitoksen tiedotteessa.

Uusi ominaisuus kehitettiin nopeasti käyttöön, jotta se palvelisi tarvittaessa poikkeusoloihin ja koronaepidemiaan liittyvää tiedottamista. Ominaisuutta on tarkoitus kuitenkin hyödyntää myös jatkossa erilaiseen viranomaistiedottamiseen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tiedotteet annetaan sovelluksessa molemmilla kansalliskielillä ja kukin tiedottava viranomainen huolehtii omin toimenpitein virallisten tiedotteidensa välittämisestä saamenkielillä, kun tilanne sitä vaatii, muilla tiedotuskanavilla.

Sovelluksen uusi ominaisuus otetaan käyttöön tänään. Ominaisuuden käyttöönotto edellyttää käyttäjältä sovelluksen päivittämistä. Tiedotteen saapumisesta puhelin ilmoittaa normaalilla viestiäänellä.

– Ilmoitus viranomaistiedotteesta näkyy puhelimen näytöllä ja samalla puhelimesta kuuluu sama, käyttäjän itsensä valitsema merkkiääni kuin muissakin puhelimen ilmoituksissa. Viranomaiset voivat lähettää tiedotteen myös tilanteen jatkumisesta ja päättymisestä, ja ne näkyvät vastaanottajalla samalla tavalla kuin ensimmäinen tiedote, kertoo Hätäkeskuslaitoksen sovellusasiantuntija Sami Suomalainen.

Puhelinten omat käyttöjärjestelmät saattavat rajoittaa myös viranomaistiedotteiden läpituloa. Sami Suomalaisen mukaan ilmoitus voi jäädä tulematta esimerkiksi silloin, jos puhelin on virransäästötilassa tai paikannus ei ole jostain syystä onnistunut.

– Puhelinvalmistajilla on omia rajoituksiaan, joita sovellus ei voi ohittaa. Esimerkiksi puhelimeen tulevien ilmoitusten määrää on saatettu rajoittaa. Jos tuo määrä on tietyllä aikajaksolla jo täynnä, puhelin ei päästä vaaratiedotetta läpi. Rajoitteista löytyy lisätietoa sivulta www.112.fi, hän kertoo.

112 Suomi -sovelluksen ja uudet ominaisuudet on Hätäkeskuslaitoksen kanssa yhteistyössä toteuttanut Digia.