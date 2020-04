Kommentti: Business Finlandin rahanjako pantiin pikavauhdilla tarkkailuun

Anita Simola

Kun paine kasvaa ja kiire on kova, niin hutiloinneilta ei voi välttyä.

Korona yllätti niin Suomen kuin muut maat aika pitkälle housut kintussa. Kaikki halusivat ostaa suojavarusteita ja siinä hötäkässä Suomikin sortui ostamaan sutta ja sekundaa.

Kun maskikohu näyttää hiukan laantuneen, niin uusi kohahdus odotti nurkan takana. Business Finlandin hulppeat 800 miljoonan euron avustukset yrityksille nostattavat kansalaisten karvat pystyyn.

Valtion rahoitusyhtiö Business Finland voi kadunmiehelle olla tuntematon putiikki, mutta yrityksille niin pienille kuin keskisuurille se on varsin tuttu. Taloussanomien selvityksen mukaan avustuksia on haettu ahkerasti, ja tähän mennessä maksimisumman, eli 100 000 euroa, on saanut lähes 800 yritystä.

Business Finland syntyi vuonna 2018, kun kansainvälistymispalveluja tarjonnut Finpro sekä teknologiarahoittaja Tekes pistivät hynttyyt yhteen.

Avustukset ovat herättäneet pari päivää poikkeuksellisen kovaa jupinaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun Suomen kuvalehti kirjoitti muun muassa huutokauppakeisari Aki Palsanmäen sekä Huono äiti -blogiyhteisöä pitävän Sari Helinin saaneen täyden avustussumman.

Kritiikkiä ei ole satanut vain oppositiosta, vaan myös hallituksen sisältä.

Sdp:n kolme kansanedustajaa jätti tiistaina elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk) kirjallisen kysymyksen rahanjaon perusteista.

Heidän mukaansa nyt näyttää siltä, että tukea saavat ne, jotka eivät sitä niin kipeästi tarvitse. Samaan aikaan monet vaikeuksissa olevat yritykset jäävät ilman tukea, vaikka vuokrat juoksevat ja toiminta on pysähtynyt.

Demariedustajat pitävätkin julkisuudessa olleita tapauksia epäoikeudenmukaisina ja vaativat selvityksiä.

Samansuuntaista viestiä on saatu myös vasemmistoliitosta.

Ja viestihän otettiin tosissaan. Lintilä kertoi tiistaina, että työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää tarkastuksen Business Finlandin yritystukien jaosta. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto on hankkeessa mukana.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Sisäinen tarkastus käynnistää Business Finlandin myöntämän yritysrahoituksen tarkastamisen, kaikkien osapuolten parhaaksi, ministeri kirjoitti Twitterissä. Hyvä niin.

Lintilän nopea reagointi onkin otettu tervetulleena vastaan. Kriisiaikana saadun tuen pitää perustua todelliseen tarpeeseen.

Tulee helposti mieleen, että avustusta on lohjennut sellaisille yrityksille, jotka ovat koonneet kattavan ja perustellun hakemuksen nopeasti kasaan.

Tukea ja neuvoa on saatavilla toki kaikille yrittäjille. Koronakriisin aikana yrittäjäneuvontaa on jo annettu runsaasti. Suomen yrittäjien mukaan neuvojia eri organisaatiokattojen alla on yli 550.

Taloussanomissa esitellyltä listalta löytyy monta tuttua, mutta myös iso joukko täysin vieraita yrityksiä. Huutokauppakeisarin ja blogistin avustusten lisäksi keskustelua on herättänyt useiden konsultointiyritysten mukanaolo listalla.

Silmiin osuvat myös tutut vaateliikkeet Kekäle ja Lorella. Keikkuupa siellä myös tv-stä tuttu Jounin kauppa Kolarista.

Vaatekaupat ovat eittämättä koronakriisin yksi häviäjistä. Kevään sesonki oli saapunut varastoihin, kun rajoitukset alkoivat. Nyt moni erikoistavarakauppa on sulkenut ovensa ja yrittää satsata verkkomyyntiin.

Kevätvaatteiden ja varsinkin juhlavaatteiden myynnissä vain on iso mutta. Kun valmistujaisjuhlia, isoja syntymäpäiviä tai vihkitilaisuuksia ei voi järjestää, niin eipä ole kauheasti menekkiä juhlavaatteillekaan.

Vaikka ruokaa tarvitaan kriisiaikanakin, se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikilla päivittäistavarakaupoilla menisi hyvin. Kun hiihtokeskukset tyhjenivät, lopahti samalla myynti keskuksen läheisyydessä olleilta ruokakaupoilta.

Tämäkin todistaa, että koronan lonkerot ylettyvät sinnekin, mistä niitä ei osata edes etsiä.