Koronavirusepidemia on kohdellut kaltoin erityisesti asiakaspalvelualojen työntekijöitä.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuore suhdannebarometri kertoo tilanteen olevan erityisesti matkailu- ja ravintola-alalla vaikea.

Kaksi kolmasosaa alalla työskentelevistä vastaajista kertoo tulleensa lomautetuksi koronavirusepidemian seurauksena. Lisäksi vajaa kuusi prosenttia vastaajista on lomautettu osa-aikaisesti ja kahdeksan prosenttia toteaa työtuntiensa määrän muuten vähentyneen.

Vastaajien arviot oman ja työnantajan taloustilanteen kehityksestä ovat suhdannebarometrin historian heikoimmat.

– Valtava lomautusten osuus ei valitettavasti tule yllätyksenä, kun matkailijoita ei ole ja vain pieni osa ravintoloista pystyy mukautumaan take out- malliin. Työtehtävät muuttuvat, kun suuret työnantajat kuten osuuskaupat kykenevät järjestämään korvaavaa työtä ja osa alan työntekijöistä on siirtynyt tekemään kuljetuksia, selittää PAMin ekonomisti Olli Toivanen tiedotteessa.

Matkailu- ja ravintola-alan vastaajista yli 87 prosenttia kertoo työnantajansa aloittaneen lomautukset ja 64 prosenttia toimipisteiden sulkemisen. Hieman reilu viidennes alan vastaajista kertoo myös lomien siirrosta sekä muutoksista työtehtäviin.

Matkailu- ja ravintola-alan työntekijöistä yli 86 prosenttia arvioi työnantajansa talouden heikentyneen. Edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 13 prosenttia.

– Vastaavaa äkkipysähdystä ei palvelualoilla ole koskaan aikaisemmin nähty. Tavallisesti suhteellisen hyvin suhdannevaihtelua kestävät alat ovat nyt talouskriisin keskiössä, ekonomisti kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Myös kaupan alalla sekä kiinteistöpalveluissa on turvauduttu lomautuksiin.

Lomautukset on aloitettu kaupan alalla 37 prosentissa ja kiinteistöpalvelualalla 33 prosentissa vastaajien työnantajayrityksistä. Tilapäistä työvoimaa on vähennetty merkittävästi kaikilla suurilla toimialoilla.

Kaupan alalla on nähty kuitenkin myös myynnin kasvua, sillä 19 prosenttia toimialan vastaajista kertoo lisätyövoiman rekrytoinnista.

– Ruoan kysyntä on siirtynyt nyt ravintoloista päivittäistavarakauppoihin, jotka rekrytoivat lisätyövoimaa. Erikoiskaupan kivijalkamyymälät ovat sen sijaan kokeneet kovan kolauksen, joten kriisin välittömät vaikutukset ovat olleet kaupan alalla kaksijakoisia”, Toivanen huomauttaa.

Sekä työnantajayritysten että vastaajien omaa taloustilannetta koskevien kysymysten kohdalla tilanne on yksiselitteisesti PAMin suhdannebarometrin yli viisivuotisen historian heikoin.

Kaikista vastaajista vain 6,9 prosenttia toteaa työnantajansa taloustilanteen olevan parempi kuin kolme kuukautta sitten ja 57,0 prosenttia arvioi sen heikentyneen.

Vastaajat myös kokevat työttömyyden uhan kasvaneen palvelualoilla. Kaikista vastaajista 45,8 prosenttia kertoo sen lisääntyneen omalla kohdallaan, kun vielä edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 14,3 prosenttia. Lisäksi yli puolet (55,6 %) vastaajista toteaa huolien oman taloustilanteen suhteen lisääntyneen.