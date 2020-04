Huittisten Karhiniemen sillan rakenteissa pesiville räystäspääskyille on rakennettu väliaikainen pesimähotelli sillan korjauksen ajaksi. Siltapalkkien teräsrakenteiden pintakäsittelyn vuoksi pääskyjen olemassa olevat noin kolmekymmentä pesää on jouduttu poistamaan. Lintujen tuleva pesintä estetään sillan kannen alapuolelle rakennettavalla umpinaisella työtelineellä.

Karhiniemen silta maantiellä 12817 on yhden Suomen suurimman räystäspääsky-yhdyskunnan pesimäpaikka. Sillan rakenteissa on pesinyt pääskyjä vuosittain 40-50 paria. Väliaikainen pesimähotelli on asennettu sillan läheisyyteen ja siinä on keinotekoisia pesiä ja paikkoja pääskyjen omatekoisille pesille.

Timo Murtojärvi Infra Road Oy Pääskyt käyttävät samoja pesiä vuodesta toiseen. Karhiniemen sillan rakenteissa olevat vanhat pesät jouduttiin poistamaan siltatyömaan alta ja korvaamaan viereen rakennetulla pesimähotellilla.

Linnunpesien poisto ja pesinnän häirintä on tehty poikkeusluvalla, jonka siltatyömaasta vastaava Varsinais-Suomen ely-keskus on saanut ely-keskuksen luonnonsuojeluviranomaiselta. Väliaikaisen hotellin rakentaminen on poikkeusluvassa niin sanottu lieventämistoimi, jolla pyritään vähentämään siltatöistä aiheutuvaa haittaa pääskyjen pesinnälle. Pääskyjen pesintää seuraa luonnonsuojeluviranomaisen hyväksymä luontokonsultti.

Pääskyhotelli poistetaan pesinnän päätyttyä, kun on varmistettu pesinnän jatkuminen jälleen sillalla syksyllä 2021 poikkeusluvan ehtojen mukaisesti. Pääskyjen pesintää seurataan vielä kaksi vuotta siltahankkeen päättymisen jälkeen.

– Nyt odotellaan kevättä ja pääskyjen saapumista, jotta nähdään hyväksyvätkö pääskyt hotellin evakkoasumuksekseen, Ely-keskus toteaa tiedotteessaan.

Pääskyt muuraavat pesänsä savesta ja käyttävät samoja pesiä vuodesta toiseen. Saavuttuaan muuttomatkalta linnut kunnostavat vanhat pesänsä. Räystäspääskyn kanta Suomessa on vähentynyt tällä vuosituhannella yli 75 prosenttia, minkä takia laji luokitellaan uhanalaiseksi. Syynä pidetään muun muassa hyönteisravinnon vähenemistä. Lintujen pesät ovat rauhoitettuja muutenkin, mutta erityisesti ahdingossa olevia lajeja kuten pääskyjä pyritään auttamaan kaikin keinoin.

Vastaavaa lieventämistoimea ei ole aiemmin toteutettu Varsinais-Suomen ely-keskuksen sillankorjaushankkeiden yhteydessä. Ely-keskus muistuttaa pesähotellista kiinnostuneita, että hotellia pitää tarkkailla riittävän välimatkan päästä, jotta pääskyjen mahdollista pesintää ei häiritä.