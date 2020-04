Laki voisi pakottaa varastoimaan suojavarusteita – Ylilääkäri: "Kustannusten jakautumisesta olisi hyvä saada linjaus"

Minna Akimo

Terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yksiköiden käyttöön tarvittavien suojavarusteiden varmuusvarastoinnista tulisi mahdollisesti säätää nykyistä tarkemmin, sanoo Kuntaliiton hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta.

– Lakiin ei pidä kirjata liian yksityiskohtaisia luetteloita suojavarusteista tai niiden määristä, sillä sellainen tieto vanhenee nopeasti. Epidemian aikana suojavarusteiden kulutus on moninkertainen tavalliseen aikaan verrattuna, hän sanoo.

Lakiin tehtävä kirjaus selventäisi kustannusten jakamista kuntien ja yksityisten yritysten kesken.

– Varautumiseen liittyvät asiat pitäisi huomioida myös silloin, kun kunnat sopivat palvelujen ostamisesta yksityisiltä sote-yrityksiltä. Kaikkiin sopimuksiin varautumisesta ei ehkä ole osattu tehdä kirjauksia. Jos yksityiset eivät saa suojaimia normaaleita teitään, voisi kunnalla olla viimesijainen vastuu suojainten hankkimisesta. Kustannusten jakautumisesta suojainten suhteen olisi hyvä saada ministeriön linjaus, Koivuranta sanoo.

Varautuminen perustuu kansalliseen pandemiasuunnitelmaan, joka on vuodelta 2012. Sen mukaan terveydenhuollon yksiköiden on varastoitava suojavarusteita 3–6 kuukauden normaalia kulutusta vastaavan määrän verran.

Koivurannan mukaan kansallinen pandemiasuunnitelma on laadittu influenssaan varautumiseksi. Influenssaan on tehokkaita lääkkeitä, ja siihen on myös olemassa rokote. Koronaepidemiassa suojavälineitä kuluu huomattavasti enemmän kuin normaalina aikana ja niitä tarvitaan myös niissä laitoksissa, joissa tavallisesti suojavarusteita ei juuri käytetä.

– Koronapandemian aiheuttaja on täysin uusi virus, jonka toteamiseksi on jouduttu kehittämään uudet laboratoriotestit. Tieto koronaviruksen tartuntatavoista, tartuttavuudesta ja sen aiheuttamasta taudinkuvasta oli aluksi puutteellista. On vaikea varautua sellaiseen tilanteeseen, jota ei tunneta. Mikään taho ei aluksi tajunnut, miten paljon suojavarusteita tarvitaan, Koivuranta sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi vajaat kaksi viikkoa sitten, etteivät kaikki ole varautuneet niin hyvin kuin pandemiasuunnitelman mukaan olisi pitänyt varautua.

Hänen mukaansa suojainpulan keskellä monet etsivät syyllistä valtiosta, kun oma varautuminen oli epäonnistunut.

– Varautuminen voi olla joillakin alueilla riittämätöntä, mutta nyt suojavarusteiden tarve on valtava. Tähän on turha takertua, sillä kaikkien tilanne on täysin poikkeuksellinen, Koivuranta sanoo.

Hyvinvointiala Hali ry:n johtaja Arja Laitinen ei ota suoraa kantaa siihen, miten tarkasti lailla pitäisi ohjata suojavarusteiden varmuusvarastointia. Hän kuitenkin uskoo, että koronakriisin jälkeen asia nousee uudella tavalla esille.

– En ole lakiasiantuntija, mutta ohjeiden, vaatimusten ja velvoitteiden pitäisi olla kaikille samat. Jatkossa on pohdittava, minkälaisella käytöllä varautumista suunnitellaan ja varaudutaanko kunnissa kaikkien palvelutuottajien tarpeeseen vai vastaako kukin omasta varautumisestaan, Laitinen sanoo.

On mietittävä, kuka vastaa, että epidemian kohdatessa suojavarusteita on riittävästi. Asiakkaiden on saatava samanlaiset palvelut riippumatta siitä, onko tuottaja yksityinen vai julkinen.

– Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus varautua. Voisiko tätä kautta saada keskitetysti suojavarusteet poikkeusoloissa ja voisiko sopimuksissa olla maininta tästä? Varastoinnissa ei ole kyse pelkästä varusteiden hankinnasta. Kyse on myös varastotiloista, varaston hallinnasta ja näihin liittyvistä kustannuksista, Laitinen sanoo.