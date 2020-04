HS-gallup: Sdp kiilasi Suomen ykköspuolueeksi – Pääministeri Sanna Marin nostaa yhä jyrkästi puolueen kannatusta

Helsinki

Rebekka Härkönen

Sdp on kiilannut muiden puolueiden ohi Suomen kannatetuimmaksi puolueeksi, kertoo Helsingin Sanomien gallup.

Puoluetta äänestäisi nyt 20,4 prosenttia äänioikeutetuista kansalaisista, mikä on 3,3 prosenttia enemmän kuin kuukausi sitten.

Sdp:n kannatus on noussut sen jälkeen, kun Sanna Marin nousi pääministeriksi joulukuussa. Puolueen kannatus nousi jyrkästi jo ennen koronakriisiä, mutta tämän aikana puolueen suosi on jatkanut huimaa kasvuaan.

Aiempaa ykköspuoluetta perussuomalaisia äänestäisi nyt 20,2 prosenttia suomalaisista. Perussuomalaisten kannatus on pudonnut 1,4 prosenttiyksikköä kuukauden takaisesta mittauksesta.

HS-gallupin mukaan pääministeripuolueet nauttivat tällä 55,8 prosentin luottamusta. Kuukausi sitten luottamus 52,5 prosenttia.

Hallituspuolueista kannatusta on nostanut myös keskusta, jonka kannatus on nyt 12,6 prosenttia. Nousua kuukauden takaiseen on 0,6 prosenttia.

Perussuomalaisten lisäksi kannattajiaan on menettänyt vasemmistoliitto, jonka kannatusluku putosi kuukaudessa 0,6 prosenttia. Vasemmistoliittoa äänestäisi huhtikuun mittauksen mukaan 7,4 prosenttia.

Kokoomuksen kannatus oli huhtikuun mittauksessa 16,8 prosenttia, eli pudotusta oli 0,1 prosenttia.

Vihreiden kannatus on 11,2 prosenttia, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kuukausi sitten. Rkp:tä äänestäisi tällä hetkellä 4,2 prosenttia suomalaisista, pudotusta kuukauden takaiseen on 0,2 prosenttiyksikköä.

Kristillisdemokraattien kannatus on 4,2 prosenttia (-0,2), Liike Nytin kaksi prosenttia (+0,1) ja muiden 1,7 prosenttia (-0,3).