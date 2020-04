Ravintolat ja muut ravitsemusliikkeet suljettiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi valtioneuvoston päätöksellä koko maassa kaksi viikkoa sitten.

Poliisihallitus on ohjeistanut poliisiyksiköt valvontaan ja valvonnan ohjeistusta on täsmennetty tarpeen mukaan. Poliisi on ympäri Suomen valvonut baarien ja ravintoloiden toimintaa ja sulun noudattamista. Lauantain 4. huhtikuuta ja maanantain 13. huhtikuuta välisenä aikana poliisi on tarkastanut melkein 4 000 ravitsemisliikettä.

Poliisihallituksen mukaan poliisi on saanut vinkkejä niin sanotuista salakapakoista.

Lisäksi poliisin tietoon on tullut tapauksia, että suljetuissa baareissa olisi järjestetty yksityistilaisuuksia. Poliisitarkastaja Arvelin muistuttaa, että tilaisuuden luonne ei tee toiminnasta sen sallitumpaa.

‒Ravitsemistoiminta on nyt kiellettyä, muistuttaa poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksen tiedotteessa.

Poliisihallituksen tiedotteen mukaan valtaosa suomalaisbaareista on ollut suljettuna ja avoinna olevat ravintolat ovat jatkaneet toimintaansa vain myyden elintarvikkeita mukaan.

Poliisin mukaan ravintolat ovat noudattaneet määräyksiä kiitettävästi, mutta joitain yksittäisiä tapauksia on, joissa yritys on yrittänyt kiertää majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain toimintakieltoa.

Poliisihallituksen tiedossa on alle viisi tapausta eri puolilta Suomea.

– Käytännössä näissä tapauksissa ravintolat ovat toimineet siten, että niissä on käynyt ruokailemassa muitakin henkilöitä kuin henkilöstöravintolan asiakkaita, kuten muiden yhteisöjen sopimusruokailijoita tai ravintolassa on voinut asioida kuka tahansa, jolloin asiakasmäärä on ollut käytännössä kontrolloimaton. Lisäksi on havaittu sellaista, että on toimittu henkilöstöravintolana ja sen lisäksi myyty ruokaa ja juomaa muille asiakkaille take away -toiminnan muodossa. Ravintola ei voi olla sekä henkilöstöravintola että myydä muille asiakkaille take awaytä, kertoo poliisitarkastaja Arvelin.