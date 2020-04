Hätäkeskus vastaanottaa päivässä keskimäärin 350 koronaan liittyvää ilmoitusta – hätäilmoitusten kokonaismäärä laskenut

Koronakriisillä ei ole tähän mennessä ollut vaikutusta 112-palvelutasoon, tiedottaa Hätäkeskuslaitos. Hätäkeskuslaitos on vastaanottanut koronaan liittyviä hätäilmoituksia tasaisesti noin 350 kappaletta vuorokaudessa. Suurin osa tehtävistä on ollut ensihoidon tehtäviä, mutta joukossa on myös tiedustelusoittoja. Kaikkien hätäilmoitusten kokonaismäärä on tällä hetkellä hieman keskiarvoa pienempi. Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hopearuohon mukaan ilmoitusten määrä on alkanut laskea erityisesti maaliskuun 14. päivästä eteenpäin.

– Vuositasolla käsittelemme Hätäkeskuslaitoksessa noin 7 700 hätäilmoitusta vuorokaudessa. Poikkeusolojen aikana vastaava luku on ollut 6 900. Välitetyistä tehtävistä suurin osa välitetään ensihoidolle. Hätäilmoituksissa tietyt arkipäivään liittyvät tehtävät, esimerkiksi kaatumiset, ovat vähentyneet. Vastaavasti esimerkiksi hengitysvaikeuksiin liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet, Hopearuoho kertoo tiedotteessa.

Hopearuoho arvioi, että poikkeusolot ovat madaltaneet ihmisten kynnystä soittaa erilaisiin palvelunumeroihin.

– Yleisesti ottaen ihmisten käyttäytymisessä ei ole havaittavissa muutosta. Hätäkeskuspäivystäjät ovat kertoneet, että viranomaisille välitetyt tehtävät ovat siirtyneet enemmän koteihin ja monella hätäpuhelun soittajalla mielenterveys on ollut kovilla. Positiivisena asiana näyttäytyy se, että pysähtymisen myötä ihmiset ovat huolissaan lähimmäisistään. Erilaiset some-ilmiöt, kuten värikäs vaate ikkunalla hätätilanteen merkiksi, eivät ole näkyneet hätäpuheluissa.

Ihmiset ovat melko hyvin omaksuneet, että hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, eikä tiedustelutarkoituksessa.

Valtaosa koronaa koskevista hätäilmoituksista liittyy kiireellisen ensihoidon tarpeeseen. Koronakriisin aiheuttama suurin uhka hätäkeskustoiminnalle on henkilöstön sairastuminen, mutta toistaiseksi henkilöstötilanne on hyvä.

– Hätäilmoitukset käsitellään tänä päivänä verkottuneesti mistä hätäkeskuksesta tahansa ja kykenemme vastaamaan hyvin nykyisillä hätäilmoitusmäärillä. Olemme tehneet varautumissuunnitelmia pandemiatilanteiden varalle myös henkilöstömme osalta, Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio korostaa.

Hätäkeskuslaitoksessa seurataan koronavirustilanteen kehittymistä reaaliaikaisesti ja hätäkeskuspalvelut pyritään tuottamaan kaikissa olosuhteissa mahdollisimman hyvin

– Turvallisuusviranomaisten toiminnan on kaikissa oloissa oltava tehokasta yhteiskunnan turvallisuuden ja henkisen kriisinkestävyyden ylläpitämiseksi. Hätäkeskustoiminta vaikuttaa suoraan siihen, miten nopeasti hätään joutuneelle ihmiselle hälytetään apua. Jos hätäkeskustoiminta notkahtaa, samalla ihmisten mahdollisuus saada apua heikentyy, Vainio toteaa.

Hätäkeskuslaitos ohjeistaa ihmisiä toimimaan kiireettömissä tilanteissa oman alueensa terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ihmisiä kannustetaan myös käyttämään 112 Suomi -sovellusta. Sovelluksesta löytyy muun muassa useita päivystysnumeroita kiireettömään avuntarpeeseen. Koronakriisin aikana sovellukseen on lisätty yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa linkki Omaolo-oirearviointipalveluun, joka antaa neuvoja infektion leviämisen estämisestä ja ohjaa oikean avun piiriin.