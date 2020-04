Poliisin esitutkinta: Nainen surmasi 2-vuotiaan poikansa tyynyllä tukehduttamalla Espoossa

Poliisi on saanut päätökseen Espoon Suurpellossa 19. tammikuuta tapahtuneen murhan esitutkinnan. Tutkinnassa selvisi, että 35-vuotias nainen surmasi kaksivuotiaan poikansa tyynyllä tukehduttamalla. Koska rikoksesta epäilty nainen kuoli 6. helmikuuta, ei rikosasia etene syyteharkintaan.

Tukehduttaminen tapahtui aamuyön tunteina naisen asunnossa Espoossa Suurpellon puistokadulla. Äiti oli teon hetkellä asunnossa lapsensa kanssa kahden. Poliisin mukaan muita osallisia tekoon ei ole. Nainen oleskeli teon jälkeen asunnossa. Teon tultua ilmi poliisi otti naisen kiinni hänen asunnostaan sunnuntai-iltana.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Poliisi on tutkinut tekoa nimikkeellä murha. Tekotapaa on ollut syytä pitää julmana ja raakana ja lisäksi tekoa on edeltänyt ainakin jonkinasteinen vakaa harkinta.

Rikoksesta epäillyn naisen kuoleman syyn tutkinta on kuulunut Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle. Tutkinta on kokonaan salassa pidettävää lain kuolemansyyn selvittämisestä nojalla.