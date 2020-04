Suviseurat siirtyvät ensi vuodelle – tänä kesänä netissä ja radiossa

Koronaviruspandemia siirtää Pohjoismaiden suurimman hengellisen kesätapahtuman vuodella eteenpäin. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) johtokunta teki päätöksen Reisjärven Suviseurojen siirtämisestä vuoteen 2021. Suviseurat oli tarkoitus järjestää Reisjärvellä 26.– 29.kesäkuuta 2020.

Viime vuosien aikana Suviseuroissa on käynyt yleensä noin 80 000 seuravierasta.

Uuden suunnitelman mukaan Suviseurat järjestetään tänä kesänä radiossa ja netin välityksellä. Kesäseuraradion FM- ja nettiradion lähetykset toteutetaan 24.6.–3.elokuuta 2020.

– Arvioimme erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Keskustelimme myös eri paikkakuntien seura-alueiden maanomistajien kanssa. Lämminhenkisissä neuvotteluissa kaikilla oli tahto löytää yhteinen ratkaisu, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tulevan kesän seuroista on tullut paljon kyselyjä ja toiveita.

– Olemme saaneet monia toiveita myös radiotoiminnan aloittamisesta jo aikaisemmin keväällä. Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta käynnistää nettiradiolähetykset jo toukokuussa SRK:n viestintäpäällikkö Olli Lohi kertoo.

Päätoimikunta kokoontuu huhtikuun aikana päättämään valmistelujen keskeyttämisestä ja aikataulusta niiden jatkamiselle. SRK:n mukaan seuroja on valmisteltu jo usean vuoden ajan, nyt on aika pitää hengähdystauko. Suunnitelmissa on järjestää seurat tulevaisuudessa Lopella vuonna 2022, Kauhavalla 2023 ja Pudasjärvellä 2024.