Huoltovarmuuskeskus teki rikosilmoituksen skandaalihankinnoista – Epäilee petosta

Huoltovarmuuskeskus luovutti tiistaina oman selvityksensä viimeaikaisista suojavarustehankinnoista työ- ja elinkeinoministeriölle. Sen mukaan HVK teki raskaita virheitä ostaessaan tarvikkeita.

– Selvityksen perusteella julkisuudessa olleissa kauppatoimissa on jätetty laajasti noudattamatta Huoltovarmuuskeskuksen taloussääntöä, työjärjestystä sekä normaaleja hankintaprosesseja. Lisäksi on havaintoja runsaasti puutteellisesta varmistumisesta toimittajien luotettavuudesta ja tuotteiden sertifikaateista. Nämä laiminlyönnit ovat laadultaan sellaisia, että koronakriisistä tullut kiire ja työmäärä eivät tee niitä hyväksyttävimmiksi, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson sanoi ministeriön tiedotustilaisuudessa.

Gustafssonin mukaan Huoltovarmuuskeskus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön liittyen kahteen julkisuudessakin olleeseen hankintaan. Krp tiedotti tiistaina aloittaneensa tutkinnan.

HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström kertoi tiistaina, että keskus maksoi Tiina Jylhän kauneusalan yritykselle 2,655 miljoonaa euroa suojavarusteiden ennakkomaksuna. Rahat on jäädytetty rahanpesuepäilyjen vuoksi. Jylhän kanssa sovitun kaupan kokonaishinta oli 5,31 miljoonaa.

Liikemies Onni Sarmasteelle keskus maksoi 4,98 miljoonaa euroa. Sarmaste toimitti Suomeen vain kolmasosan luvatusta materiaalista ja sekin oli luvattua huonolaatuisempaa.

Lundströmin mukaan HVK on vaatinut Sarmasteelta hinnanalennusta puuttuvien tuotteiden ja huonon laadun mukaan. Jylhän kanssa tehdyt kaupat HVK haluaa purkaa, mutta asiasta on kiistaa. Jylhä on kiistänyt kaupan purkamisen perusteet.

Lundströmin mukaan ainakin Sarmasteen yritystä HVK epäilee petoksesta.