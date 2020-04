Huoltovarmuuskeskus on hyllyttänyt kaksi johtoryhmän jäsentä

Huoltovarmuuskeskus on päättänyt vapauttaa työvelvoitteesta johtoryhmän jäsenet Asko Harjulan ja Jyrki Hakolan. Harjula on hallintojohtaja ja Hakola perustuotanto-osaston johtaja. Tiina Jylhä on kertonut aiemmin Hakolan hyväksyneen hänen tarjouksensa suojamaskeista.

HVK päätti asiasta hallituksen kokoonnuttua 11.–12.4. käsittelemään suojahankintojen tilannetta. HVK:n tilaama selvitys liittyen suojavarustehankintoihin valmistuu huomenna tiistaina.