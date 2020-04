Suomeen saapuu tiistaina kolme koneellista suojavarusteita, kertoo Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuskeskus kertoo verkkosivuillaan, että Suomeen on saapumassa tiistaina 14.4. kolme rahtikoneellista suojavarusteita helpottamaan koronaviruksen aiheuttamaa pulaa. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan Kiinan uudet määräykset esimerkiksi tullausten suhteen saattavat kuitenkin muuttaa aikataulua. Pääsiäissunnuntaina kello 16.45 päivitetyn tiedon mukaan Kiinasta on saapumassa FFP2 hengityssuojaimia ja sairaalakäyttöön sopivia suu- ja nenäsuojaimia eli kirurgisia maskeja. Lisäksi rahdissa on mukana nitriili- ja vinyylikäsineitä. Kirurgiset maskit ovat kiinalaisen sairaalakäyttöön hyväksyttävän suojainstandardin mukaisia.

Huoltovarmuuskeskus toteaa sivuillaan, että poikkeusoloissa standardit voivat poiketa EU:n määrittämistä, jos Sosiaali- ja terveysministeriö näin ohjeistaa. Teknologian tutkimuskeskus VTT varmistaa tuotteiden saavuttua Suomeen, että ne täyttävät annetut vaatimukset. Varmuus tuotteiden sopivuudesta saadaan siis vasta sitten, kun tuotteet ovat jo Suomessa.