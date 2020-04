THL kertoi koronaan kuolleiden ikä- ja sukupuolitietoja, eniten kuollut miehiä ja yli 80-vuotiaita – Uusia tartuntoja 136, ylivoimaisesti eniten tapauksia Uudellamaalla

Helsinki

Reuters

Petteri Lindholm

Korona on vaatinut yhden uuden kuolonuhrin, ja tartunnan on saanut viime vuorokauden aikana 136 ihmistä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo.

THL:n mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut lauantaihin mennessä 49 ihmistä.

Yhteensä Suomessa on nyt 2 905 todettua koronavirustartuntaa, mutta todellinen määrä on moninkertainen. Asiantuntija-arvioiden mukaan tapauksia on todennäköisesti ainakin 10-kertainen määrä todettuihin tartuntoihin verrattuna.

Laboratoriovarmennetun tartunnan on saanut Suomen väestöön suhteutettuna 53 henkilöä 100 tuhannesta asukkaasta.

300 todennetusti koronaviruksen saanutta ihmistä on toipunut sairaudesta.

Helsingissä todettujen tautitapausten määrä ylitti tuhannen rajan.

Muusta maasta eristetyllä Uudellamaalla tartuntoja on huomattavasti enemmän kuin muualla Suomessa. Helsingin jälkeen eniten todettuja tapauksia on Suomen kaupungeista Espoossa ja Vantaalla. Espoossa tapausten määrä lähentelee 300:aa ja Vantaalla lukema on hieman yli 200.

Lähes 70 prosenttia kuolleista miehiä

THL kertoi lauantaina tietoja koronaan kuolleiden iästä ja sukupuolista.

Lauantaihin mennessä 49 ihmistä on kuollut, mutta tarkemmat tiedot on olemassa 35 kuolleesta.

Miehiä kuolleista on 69 prosenttia, naisia 31.

Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Mediaani ei ilmoita kuolleiden iän keskiarvoa, vaan "tyypillisimmän" arvon eli suuruusjärjestykseen asetettujen ikien keskimmäisen arvon.

Eniten koronaan on Suomessa menehtynyt yli 80-vuotiaita, joita on kuollut 22.

Suomessa kuolleista 11 oli iältään 60–79-vuotiaita.

40–59-vuotiaita on kuollut kaksi.

Espanjassa koronatartunnat jatkuvat synkkinä

Espanja ilmoitti lauantaina lähes 5 000 uudesta koronatapauksesta. Maassa on maailman toiseksi eniten tartuntoja eli lähes 160 000 todettua tapausta.

Yhdysvaltalaisen John Hopkinsin yliopiston ylläpitämän seurannan mukaan Espanjassa on kuollut koronaan yli 16 tuhatta ihmistä.

Eniten kuolleita on yhä Italiassa, jossa tauti alkoi rajun leviämisen ensimmäisenä Euroopan valtioista. Italiassa kuolleita on John Hopkins -yliopiston mukaan hieman alle 19 000.

Kolmanneksi eniten kuolleita on Ranskassa, jossa on ilmoitettu vähän yli 13 tuhannesta kuolemasta.

USA:ssa yli puoli miljoonaa tartuntaa

Yhdysvalloissa koronatapausten määrä on ylittänyt puolen miljoonan rajan, ja epidemia on kehittymässä vaikeaan suuntaan.

Maassa on havaittu viime päivinä 30–35 tuhatta uutta tautitapausta vuorokaudessa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Yhdysvalloissa tähän mennessä lähes 19 tuhatta ihmistä. Vain Italiassa on enemmän kuolonuhreja.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvalloissa on viitteitä siitä, että amerikkalaisten kotona pysyttely on hidastanut uusien tapausten ilmenemistä.

Huolena kuitenkin on, että pääsiäisen vapaapäivät kiihdyttävät uusien tartuntojen määrää, jos ihmiset viettävät pyhiä yhdessä ja tapaavat ystäviään.

Viranomaiset varoittivat kansalaisia siitä, ettei eristäytymistä höllennettäisi pääsiäisenä.

– Nyt ei ole aika lopettaa etäisyyden pitämistä, painotti immunologi Anthony Fauci, joka on yksi Yhdysvaltain koronakriisin hoidon päävastuullisista asiantuntijoista.

