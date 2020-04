Poliisi muistuttaa: pääsiäisen vietto ei ole välttämätön meno – Uudenmaan rajalla käännytettiin 266 ajoneuvoa pitkäperjantaina

Pitkäperjantaina Uudenmaan maakuntarajan yli pyrkiviä ajoneuvoja saapui poliisin tarkistuspisteille yhteensä 11 471. Poliisi joutui ohjaamaan takaisin 266 ajoneuvoa ja sakottamaan 14 henkilöä valmiuslain rikkomisesta.

Junissa poliisi tarkisti perjantain aikana 367 henkilön matkan syyn. Seitsemän matkustajaa ohjattiin palaamaan, mutta yhdellekään matkustajalle ei kirjoitettu sakkoja.

Yksi kalastaja joutui palaamaan vesiltä. Uudenmaan maakuntarajaa merellä valvoo Suomenlahden merivartiosto.

Vaikka Uudenmaan yli pyrkivien ajoneuvojen määrä laski huomattavasti torstain 45 604 (-34 133), poliisi joutui ohjaamaan takaisin melkein yhtä monta ajoneuvoa kuin torstaina (283). Sakkojen määräkin oli poikkeuksellisen korkea ajoneuvojen määrään ja aiempien sakkojen määriin nähden.

Poliisi muistuttaa, että liikkumisrajoituksen aikana Uudenmaan maakuntarajan saa ylittää vain välttämättömästä syystä. Vapaa-ajan matkustaminen, eli esimerkiksi mökkimatka tai pääsiäisen juhlistaminen, eivät ole perusteltuja syitä. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

– Liikkumisrajoituksen tavoitteena on koronaviruksen leviämisen estäminen ja kansalaisten suojeleminen. Meidän tehtävämme on varmistaa, että kukaan ei ylitä Uudenmaan rajaa ilman välttämätöntä syytä. On erittäin hyvä, että maakuntarajan ylittävien ajoneuvojen määrä laski viime vuorokauden aikana huomattavasti. Lasketaan yhdessä rajanylitysten määrää vielä entisestään ja vältetään turhaa liikkumista rajalla, kannustaa operaation johtaja, ylikomisario Mika Pöyry Helsingin poliisista tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Uudenmaan rajaa yritettiin ylittää ajoneuvolla myös ilman ajo-oikeutta sekä huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Tarkastuspisteiden liikkumisrajoitusten valvonnan ohella tarkastuspisteillä jäi kiinni myös etsintäkuulutettuja, kertoo ylikomisario Pöyry tiedotteessa.

Poliisi valvoo liikennettä pääsiäisenä tehostetusti Uudenmaan maakuntarajalla noin 40 tarkastuspisteellä ja aktiivisella liikkuvalla valvonnalla.

Uudenmaan maakuntarajan ylityskiellon valvonnan tilastot eivät ole verrannollisia 29.3.–4.4. ajanjakson vastaavien lukujen kanssa.

Myös Länsi-Suomen merivartiosto muistuttaa ihmisiä, että Ruotsin vastaisen rajan ylittäminen ei ole sallittua rajanylityspaikkojen välisellä alueella. Raja-alueita valvotaan vuorokauden ympäri.