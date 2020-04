Korkeasaaressa kuoriutui pannukakkukilpikonnan poikanen – painoi syntyessään 18 grammaa

Korkeasaaressa on kuoriutunut uhanalaisen pannukakkukilpikonnan poikanen. Emo muni munan viime elokuussa ja peitti sen hiekkaan. Eläintenhoitaja löysi munan ja otti sen talteen, sillä kilpikonnien elinpaikan olosuhteet Korkeasaaressa eivät ole aiemmin riittäneet kuoriutumiseen.

Korkeasaaressa otettiin käyttöön hautomakone, ja noin puoli vuotta myöhemmin tavallista kananmunaa pienemmästä kilpikonnanmunasta kuoriutui 18 grammaa painanut kilpikonna. Kilpikonna on nyt muutaman viikln ikäinen ja sen kuori on viisi senttiä pitkä. Aikuinen pannukakkukilpikonna on noin 15 sentin mittainen.

Luonnossa pannukakkukilpikonnat elävät Kenian ja Tansanian kivisillä kukkuloilla, Korkeasaari kertoo. Nimensä laji on saanut erityisen litteästä kilvestään, joka on niin ohut ja joustava, ettei siitä ole suojaksi. Pannukakkukilpikonna mahtuu litteine kilpineen piiloutumaan kapeaan kivenkoloon tai kallionhalkeamaan. Pullistamalla keuhkonsa täyteen ilmaa ja jännittämällä raajansa haralleen se pysyy tiukasti paikoillaan saalistajien ulottumattomissa.

Pannukakkukilpikonnalla on kysyntää lemmikkimarkkinoilla, minkä vuoksi sen on vaarassa kadota luonnosta. Korkeasaaren aikuiset pannukakkukilpikonnat on takavarikoitu Brysselin lentokentältä. Lasti oli lähtöisin Tansaniasta, missä kilpikonnat oli pyydystetty luonnosta. Kilpikonnat sijoitettiin eläintarhoihin, koska niiden tarkasta esiintymisalueesta ja reviireistä ei ollut tietoa. Lajia pyritään lisäännyttämään eläintarhoissa.