Salli Koivunen

Suomessa on todettu nyt 2 308 laboratoriotestein varmistettua koronavirustartuntaa, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä karttasovelluksesta. Määrä on kasvanut eilisestä 132 tartunnalla. Suomessa tehdään reilu tuhat koronavirustestiä päivässä. Määrä on tarkoitus kaksinkertaistaa lähiaikoina.

Yhteensä Suomessa on tehty maanantaihin mennessä 32 800 koronavirustestiä.

Suomessa on tähän mennessä menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen 34 henkilöä. Luku kasvoi maanantaista seitsemällä.

Tyksin erityisvastuualueella kirjattiin ensimmäinen koronaviruskuolema tiistaina 7. huhtikuuta.

Erva-alueeseen kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirit.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vahvistaa, että kuolintapaus on Tyksin erva-alueella, mutta ei Varsinais-Suomessa.

– Jätämme tiedottamisen asiassa sille sairaanhoitopiirille, jonka alueella se on, Pietilä sanoo.

Kaikkien Suomessa kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita on kuusi, yli 80-vuotiaita on 19.

Myös kuolemien raportoinnissa on virheitä.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 228 ihmistä koronaviruksen vuoksi. Tyksin erva-alueella heitä on yhteensä 22, joista 16 osastohoidossa.

Koko maan alueella tehohoidossa on 81 ihmistä.

Tiistai-iltapäivään mennessä Varsinais-Suomessa on todettu 122 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja on eilisen jälkeen todettu viisi. Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 13 potilasta.

Tiistaiaamuna maan hallitus kertoi uusista linjauksiaan koskien muun muassa Ahvenanmaan terveydenhuollon turvaamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä selvitetään millaisia järjestelyitä sairaaloissa on tehtävä esimerkiksi liittyen lääkärihelikopteritoimintaan.

Tartuntojen määrä on Varsinais-Suomessa pysynyt maltillisena. 52 turkulaista on tähän mennessä sairastunut koronavirukseen. Salossa tartuntatapauksia on tiedossa 21 ja Kaarinassa kuusi.

THL ei erittele karttasovellukseensa niitä kuntia, joissa on todettu alle viisi koronavirustartuntaa. Listalta puuttuvatkin muun muassa Raisio ja Naantali.

Tampereella koronavirustartuntoja on todettu 87 ja Oulussa 70.

Eniten koronavirustartuntoja Suomessa on pääkaupungissa. Helsingissä on varmistettu tiistaiaamupäivään mennessä 784 tartuntaa. Espoossa tapauksia on 235 ja Vantaalla 154.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 1 438 tartuntatapausta.

THL:n grafiikka näyttää myös koronavirustartunojen ikä- ja sukupuolijakauman.

Uutista päivitetty ajantasaisilla tiedoilla kello 15.

Uutiseen päivitetty Tyksin erva-alueen ensimmäinen koronakuolema kello 16.15.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamaksi epäilemiäsi oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky), soita ensin omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana.

Ohjeita ja neuvontaa saa myös Tyks Akuutista numerosta 02-313 8800. Huom! Ennen vastaanotolle tai päivystykseen lähtemistä on erittäin tärkeää soittaa.

Valtioneuvoston puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 535 535. Tämä numero on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Ajantasaista tietoa viruksesta löytyy verkosta osoitteesta thl.fi.