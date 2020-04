Salli Koivunen

Suomessa on todettu nyt 2 308 laboratoriotestein varmistettua koronavirustartuntaa, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä karttasovelluksesta. Määrä on kasvanut eilisestä 132 tartunnalla. Suomessa tehdään reilu tuhat koronavirustestiä päivässä. Määrä on tarkoitus kaksinkertaistaa lähiaikoina.

Yhteensä Suomessa on tehty maanantaihin mennessä 32 800 koronavirustestiä.

Tuoreimman tiedon mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 118 koronavirustartuntaa. Luvun odotetaan päivittyvän tiistai-iltapäivän aikana.

52 turkulaista on tähän mennessä sairastunut koronavirukseen. Salossa tartuntatapauksia on tiedossa 21 ja Kaarinassa kuusi.

THL ei erittele karttasovellukseensa niitä kuntia, joissa on todettu alle viisi koronavirustartuntaa. Listalta puuttuvatkin muun muassa Raisio ja Naantali.

Tampereella koronavirustartuntoja on todettu 87 ja Oulussa 70.

Eniten koronavirustartuntoja Suomessa on pääkaupungissa. Helsingissä on varmistettu tiistaiaamupäivään mennessä 784 tartuntaa. Espoossa tapauksia on 235 ja Vantaalla 154.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 1 438 tartuntatapausta.

Suomessa on tähän mennessä menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen 27 henkilöä. Luku pieneni maanantaista tartuntatautirekisterin virheen vuoksi.

Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat myös Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirit, ei ole vielä tapahtunut yhtäkään koronakuolemaa.

Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita on kuusi, yli 80-vuotiaita on 19.

Myös kuolemien raportoinnissa on virheitä.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 228 ihmistä koronaviruksen vuoksi. Tyksin erva-alueella heitä on yhteensä 22, joista 16 osastohoidossa.

Koko maan alueella tehohoidossa on 81 ihmistä.