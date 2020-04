Kaksi kaupunkilehteä keskeyttää toimintansa – Turun Seutu-Sanomien toistaiseksi viimeinen lehti ilmestyy torstaina

Kaupunkilehti Turun Seutu-Sanomat keskeyttää julkaisutoimintansa toistaiseksi koronavirustilanteen vuoksi. Lehti ilmestyy toistaiseksi viimeistä kertaa ensi torstaina.

– Koronavirus on aiheuttanut monelle ilmoittajallemme ja yhteistyökumppanillemme isoja haasteita toimintaan. Tästä syystä heillä ei ole myöskään mahdollisuutta tässä tilanteessa ilmoitella palveluistaan, ML-Mediat Oy:n toimitusjohtaja Mika Leinonen kertoo lehden verkkosivuilla.

Lehden ainoa tulolähde on ilmoitusmyynti, joka on tippunut tulevista lehdistä jopa 90 prosenttia. Leinosen mukaan koronavirustilanteen supistamilla ilmoitustuloilla ei saada katettua edes jakelukuluja.

– Suurin kulumme on Postin jakelumme, jolla olemme varmistaneet, että myös näin kriisiaikana lehtemme menee kaikille, tulo- ja ikäluokkaan katsomatta, poislukien mainoskiellot. Lehtiämme on saanut sen lisäksi vielä noutopisteistä, ja digilehtemme on ollut verkossa luettavissa ilmaiseksi.

Leinonen toivoo valtiolta päätöksiä paikallisten lehtien tueksi ja avuksi.

Turun Seutusanomat julkaisee neljää eri kaupunkilehteä. Turun Seutusanomat länsi ilmestyy Länsi-Turussa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Raisiossa ja Ruskolla. Vuosina 1994–2015 lehteä julkaistiin nimellä Kaupunkiuutiset.

Turun Seutusanomat itä ilmestyy Itä-Turussa, Kaarinassa, Liedossa, Paimiossa, ja Sauvossa sekä kesäisin Paraisilla. Lehteä julkaistiin vuosina 2009–2015 nimellä Kaarinan Uutiset.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun Seutusanomat keskusta ilmestyy Turun keskustassa sekä Ruissalossa, Iso-Heikkilässä, Martissa, Vähä-Heikkilässä, Korppoolaismäessä, Uittamolla, Yliopistonmäellä, Luolavuoressa, Vasaramäessä, Hirvensalossa ja Kakskerrassa. Ensimmäinen numero ilmestyi tammikuussa 2020.

Seutusanomat vakka ilmestyy Kustavissa, Laitilassa, Pyhärannassa, Taivassalossa, Uudessakaupungissa ja Vehmaalla. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi syyskuussa 2017.

Kaikki neljä lehteä ilmestyvät aina samaan aikaan, noin joka toinen torstai.

Myös kaupunkilehti Seutu-Sanomat kertoo verkkosivuillaan jäävänsä koronavirustilanteen johdosta toistaiseksi määrittelemätön pituiselle ilmestymistauolle 18. maaliskuuta ilmestyneen lehden jälkeen.

– Kaupunkilehtenä Seutu-Sanomat on riippuvainen maksullisista ilmoituksista, joiden määrään tapahtumien peruminen sekä yrittäjien vaikeuden koronaviruksen johdosta ovat vaikuttaneet merkittävästi, verkkolehden uutisessa todetaan.

Vuonna 1989 perustettua lehteä julkaisee Hämeen Sanomat Oy. Seutu-Sanomat jaetaan Forssassa, Loimaalla, Somerolla, Jokioisilla, Humppilassa, Ypäjällä, Tammelassa ja Urjalassa kerran viikossa. Lehden jakelulevikki on noin 37 000 kappaletta.

Hämeen Sanomat Oy:n toinen kaupunkilehti, Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, ilmestyy jatkossa kerran viikossa kahden ilmestymispäivän sijaan.

Lisätty uutiseen tieto Turun Seutu-Sanomien jakelutauosta klo 10.46.