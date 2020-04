Saimaannorppa synnytti poikasen keinopesään

Saimaannorppa synnytti poikasen kelluvaan keinopesään Saimaan Haukivedellä, tiedottaa maailman luonnonsäätiö WWF. Keinopesät ovat osa Itä-Suomen yliopiston usean vuoden ajan jatkunutta tutkimusta, jossa norppatutkijat selvittävät hyväksyvätkö saimaannorpat ihmisten tekemiä rakennelmia synnytyspesikseen. Kyseessä on toinen kelluvaan keinopesään syntynyt kuutti. Edellinen syntyi vuonna 2018.

Saimaannorpan kuuttien kuolleisuus on ollut leudon talven takia korkea. Myös lumitilanne on ollut huono, eikä Saimaalle kinostunut riittävästi lunta norpan pesätarpeiksi. Huono lumi- ja jäätilanne haittasi myös niin sanottujen apukinosten kolaamista.

– Toiveemme on tietenkin ollut, ettei keinopesille olisi tarvetta. Tämä vuosi osoitti kuitenkin, että huoleen on aihetta. Siksi on tärkeää valmistautua näinkin mittaviin toimenpiteisiin, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo tiedotteessa.

Tänä vuonna tutkijat veivät Saimaan Haukivedelle 12 keinopesää. Niistä kahdeksan oli ponttoneilla varustettuja kelluvia pesiä ja neljä jään päälle asetettavia suojia. Tulokset olivat hyviä, sillä neljästä suojasta norppa oli käyttänyt kahta. Kahdeksasta kelluvasta pesästä norppa oli asunut peräti seitsemässä. Yhteen kelluvaan pesään syntyi poikanen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Kuutti näyttää selvinneen ainakin toistaiseksi hengissä ja on jo hyvän kokoinen, tutkimusryhmää johtava dosentti Mervi Kunnasranta iloitsee.

Saimaannorpan keinopesät ovat prototyyppejä, joita vasta kehitetään ja testataan.

– Tutkimusryhmämme on saanut tästä paljon luottamusta menetelmän toimivuuteen ja kehitystyön jatkamiseen. Keinopesä tarjoaa kuuteille suojaa erityisesti saalistajilta, Kunnasranta sanoo.

Keinopesään synnyttänyt naaras on tunnistettu riistakameran kuvista yksilöllisten turkkikuvioiden perusteella. Se on tavattu usein keinopesän lähistöllä viimeisten viiden vuoden aikana. Esimerkiksi vuonna 2017 se synnytti poikasen apukinokseen alle kilometrin päähän paikasta, jossa keinopesä oli tänä vuonna.

Saimaannorppakanta on kasvanut hitaasti viime vuosikymmeninä. Norppia arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 410 yksilöä. Saimaannorppa on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen ja tarvitsee ihmisen apua vielä pitkään. Norppia uhkaavat muun muassa ilmastonmuutos, kalaverkot ja ihmisen aiheuttama häiriö.

Itä-Suomen yliopiston lisäksi myös Metsähallitus vei tänä vuonna yhdeksän keinopesää Saimaalle.