Miten minun tulisi tuntea poikkeusoloissa? – Kuolemanpelkoa ei tarvitse koronakriisissä säikähtää

Minna Akimo

Maaliskuussa Suomi siirtyi poikkeustilaan, jonka myötä arki on kääntynyt ylösalaisin.

Mielessä painaa huoli kuinka minun käy, jos minä tai läheiseni sairastuu koronaan? Entä, jos menetän työpaikkani? Miten etäopetuksessa olevat lapset pärjäävät?

Onko toivolle sijaa tilanteessa, jossa asiantuntijoiden tiedot perustuvat valistuneisiin laskelmiin ja arvioihin, eikä kukaan lopulta tiedä aivan varmasti, miten koronaepidemia muuttaa elämäämme.

– Toivo on tulevaisuutta koskeva tunne, ja toivon vastakohta on pelko. Toivoessa ja pelätessä tulevaisuudesta ajatellaan jotain hyvää tai huonoa. Kolmas vaihtoehto on suhtautua asioihin rauhallisesti ja tyynesti, ja tämä on minusta se, mitä nyt epävarmassa tilanteessa tarvitaan, professori Risto Saarinen muotoilee.

Akateemisessa maailmassa pitkän ja ansioituneen uran tehnyt Saarinen työskentelee Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ekumeniikan professorina. Saarinen kirjoittanut lukuisia teoksia, mutta kolme viimeisintä ovat käsitelleet oppia rakkaudesta, luottamuksesta ja toivosta.

– Monet filosofit kirjoittavat siitä, että turhaa toivoa ja pelkoa voisi välttää olemalla tosiasioiden edessä tyyni ja rauhallinen.

– Tyyneys on kääntymistä sisäänpäin, mutta se ei tarkoita sitä, että hyväksyisi kaikki asiat eikä tekisi ongelmien eteen mitään. Tyyneys on enemmänkin oman tunnemaailman rauhoittamista, jolloin on helpompi kestää epävarmuutta ja sitä, ettei kaikkea tiedetä, Saarinen jatkaa.

Tämän vuoden alussa julkaistussa Oppi toivosta -kirjassa Saarinen esittelee toivon käsitteeseen kaksi ulottuvuutta.

Hän kirjoittaa arkitoivosta sekä oikeutetusta toivosta, joka pohjautuu filosofi Immanuel Kantin moraalifilosofiaan ja toivokäsitykseen.

Arkitoivo koostuu tutuista asioista, joita jokainen tarvitsee elämässään: iltapala hyvässä seurassa ja pitkä puhelinkeskustelu ystävän kanssa.

Arkitoivo on kaikkea sitä, mikä lyhyellä aikavälillä tuo valoa elämään.

Kantin oikeutettu toivo perustuu pitkälle tulevaisuuteen meneviin asioihin. Siinä on kyse myös siitä, mitä ihminen voi ylipäätään toivoa ja miten realistista toivon toteutuminen on.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Oikeutettu toivo kuuluu ihmiskunnan suuriin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja nyt käsillä olevaan koronatilanteeseen, Saarinen selventää.

Kantin ajatus oikeutetusta toivosta lähtee tiedosta.

Ihmisen on itse otettava selvää eri asioista. On pohdittava asioiden vaikutuksia omaan ja muiden elämään. Tiedon avulla ihminen voi yrittää toimia oikein. Kun tietää riittävästi ja yrittää toimia oikein, on Kantin mukaan oikeus myös toivoa.

– Kant ei tarkoita sitä, että seurattaisiin sokeasti auktoriteetteja, mutta voimme sopeutua ja ottaa vastaan parasta mahdollista asiantuntijatietoa. Kun toimimme heidän antamiensa ohjeiden mukaan, meillä on perusteltu syy toivoa, että omilla teoilla on vaikutusta, Saarinen sanoo.

Yksinkertaistaen oikeutetun toivon logiikka menee näin: hanki tietoa ja edistä hyviä asioita. Silloin voit oikeutetusti toivoa, että teoillasi on myöhemmin tulevaisuudessa vaikutusta.

Takeita siitä, että nämä toiveet toteutuisivat, ei ole. Toivon pohja rakentuu sille, että itse tietää ja yrittää tehdä hyvin ja oikein.

Oppi toivosta -kirjaa kirjoittaessa Saarinen ei tiennyt mitään tulevasta koronaepidemiasta, joka levisi Kiinasta koko maailmaan.

Nopeasti leviävä virus herättää myös kuolemanpelkoa, joka Saarisen mukaan ei välttämättä ole huono asia.

Kuolemanpelko pakottaa tyyneyteen ja asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen. Ennen vastaustaan hän huomauttaa, ettei ole kuoleman asiantuntija, mutta teologina hän ajattelee, etteivät edes uskonnot vapauta ihmistä kuolemanpelosta.

– Kuoleman edessä heräävä levottomuus ja rajallisuuden tajuaminen ovat epämiellyttävä, mutta hyödyllinen kokemus. Kuolemaa pelkäävän ihmisen on pakko miettiä sitä, ettei elämä jatku ikuisesti, vaan se kestän tietyn ajan. Silloin voi ajatella, että nyt kannattaa panostaa lapsiin tai toisten auttamiseen ja yhteisölliseen toimintaan. Se tuo ajatuksen toivosta eli siitä, että oma elämä kantaa omaa elämänkaarta pidemmälle.