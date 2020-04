Trullien sijaan liikkeellä on rullia – Vessapaperirullahaaste kehottaa kokoontumaan verkossa

Koronavirus on vienyt ihmiset kotikaranteeniin ympäri maailmaa ja erilaiset sometempaukset ovat isossa suosiossa. Erityisesti jalkapalloihmisten keskuudessa vessapaperirullahaaste on niittänyt suosiota. Vessapaperirullahaastessa yleisin temppu on pomputella vessapaperirullalla. Koronaepidemian aikana vessapaperista - ja sen hamstrauksesta – onkin tullut eräänlainen vitsailun aihe tai jopa symboli.

Kuitenkin Oulusta on potkaistu käyntiin #rullahaaste, jossa vessapaperirullaa potkitaan ympäri Suomea. Karanteenin takia joukkokokoontumiset on pannassa, joten poliisi suosittelee lapsia ja nuoria kokoontumaan verkossa, eikä kylillä. Pääsiäisen alla perinteiset virpomiset on syytä jättää väliin ja poliisi suosittelee virpomista etänä. Perjantaina Oulun poliisi käynnisti rullahaasteen toripolliisipatsaalta ja on kutsunut mukaan useita muita poliisilaitoksia sekä lasten ja nuorten kanssa toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä. Rullahaaste on omistettu kaikille lapsille ja lapsenmielisille.

Lauantaina rullahaaste saapui jo Turkuun. Aurajoen varrella, Suomen Joutsenen syleilyssä, kelpaa poliisinkin paistatella päivää ja rullailla. Katso Turun poliisin kenttäjohtaja Antti Tammisen taidonnäyte alta.

Osallistuminen rullahaasteeseen on helppoa. Kuvaa videolle vessapaperirullan tipahtaminen. Sano videolla: "Kokoonnu verkossa, älä kylillä" ja potkaise haaste eteenpäin. Haasta muita mukaan sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #rullahaaste tai #vessapaperirullahaaste. Muista myös korjata jälkesi eli ei roskata ympäristöä.

Turun seudulla suosituksi on muodostunut myös maailmalla villitykseksi noussut nallehaaste. Somehaasteessa on tarkoitus etsiä ikkunoista kurkkivia pehmoleluja, joita ihmiset ovat laittaneet piristykseksi ikkunalaudoille istuskelemaan. Moni on lähtenyt lasten kanssa varta vasten ulkoillen niitä laskemaan. "Pidetään huolta" -viestin kera nallehaasteeseen on osallistunut myös tasavallan presidentin puoliso rouva Jenni Haukio.