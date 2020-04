Suomessa nyt 1882 koronatartuntaa – THL kertoo hyppäyksen eilisestä selittyvän takautuvilla testituloksilla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt koronakarttaa. Suomessa epidemian tartuntalukema on nyt 1882.

Koronakartta päivittyy jälleen. Tapausmäärien kokonaislukema on 1882.



🔹 Hyppäys eiliseen sisältää myös takautuvia testituloksia.

🔹 Kuitenkin lähes 200 uutta raportoitua tapausta, jotka jakautuvat eri näytteenottopäiville.



Tilannekuva iltapäivällä. pic.twitter.com/KsntK3arNW — THL (@THLorg) April 4, 2020

Eilen perjantaina iltapäivällä tapauksia oli todettu 1615. THL:n mukaan hyppäys eiliseen selittyy sillä, että lukuun sisältyy takautuvia testituloksia. THL selventää, että tietoon on nyt tullut lähes 200 uutta raportoitua tapausta, jotka jakautuvat eri näytteenottopäiville.

THL:n päivittyvän koronakartan löydät tästä. Lauantaina Tyksin vastuualueella sairaalahoidossa on 19 ihmistä, joista tehohoidossa kuusi henkilöä.

Lauantaina tilastojen mukaan koko maassa sairaalahoidossa on 187 ihmistä ja heistä tehohoidossa 73. Koronaan on lauantaihin mennessä menehtynyt 25 ihmistä. Ikä on tiedossa 19 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 51-70-vuotiaita kuolleita on kaksi, 71-90-vuotiaaita on 13, yli 90-vuotiaita on neljä.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamaksi epäilemiäsi oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky), soita ensin omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana.

Ohjeita ja neuvontaa saa myös Tyks Akuutista numerosta 02-313 8800. Huom! Ennen vastaanotolle tai päivystykseen lähtemistä on erittäin tärkeää soittaa.

Valtioneuvoston puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 535 535. Tämä numero on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Ajantasaista tietoa viruksesta löytyy verkosta osoitteesta thl.fi.

