Puolustusvoimien komentajalta erityisviesti henkilöstölle koronasta – Puhuu näkymättömästä vihollisesta ja esittää vertauksen talvisodasta

Taneli Koponen

Puolustusvoimissa työskentelevät sotilaat ja siviilit ovat saaneet kenraali Timo Kiviseltä erityistilannetiedotteen koronaviruksesta. Lännen Media on saanut haltuunsa koronaviruksen torjuntaa käsittelevän viestin, joka on julkaistu Puolustusvoimien sisäisessä intranetissä.

Pääesikunnasta viestiä kuvataan hyvin poikkeukselliseksi. Aluksi Puolustusvoimien komentaja Kivinen nostaa tekstissä esiin kiinalaisen Sodankäynnin taito -teoksen kirjoittajan. Sodankäynnin taito on tuhansia vuosia vanha, johtamista ja strategiaa käsittelevä teos.

"Yksi Sun Tzun sodankäynnin taidon siteeratuimmista lauseista kuuluu: ”Tunne itsesi ja tunne vastustajasi, niin voittosi ei ole vaarassa”, Kivinen kirjoittaa.

Hänen mukaansa armeijalla on vastassaan näkymätön vihollinen, jonka toimintatapaa ei riittävästi tunneta.

”Koronan vastaisen taistelun strategiaa ja taktiikkaa on siksi elätettävä sen mukaan, kun ymmärrys koronaviruksen toiminnasta lisääntyy. Suomi ja sen osana Puolustusvoimat on päättänyt tässä vaiheessa strategiakseen koronaviruksen etenemisen hidastamisen”, Kivinen toteaa viestissään.

Sotilasterminä se tarkoittaa hänen mukaansa viivytystä, joka aikanaan vakauttaa tilanteen.

”Jäykkä torjunta - täydellinen eristäytyminen tai toimintojen totaalinen alas ajaminen ei ole käyttökelpoinen vaihtoehto. Lainsäädäntö ja yhteiskunnan perustoimintojen ylläpitäminen eivät sitä mahdollista.", Kivinen pohtii.

Kenraali Kivisellä on erikoisjoukkotaustaa. Hän on toiminut muun muassa komentajana Utin Jääkärirykmentissä vuosina 2001 – 2004. Ehkä hieman yllättäen komentaja esittää koronaviestissään vertauksen talvisodasta.

”Talvisodassa Suomen puolustusvoimat käytti mottitaktiikkaa pilkkoen määrällisesti ylivoimaisen vihollisen pienempiin hallittavampiin osiin. Mottioperaatiot ajoitettiin siten että voimaa kyettiin keskittämään valittuihin kohteisiin eri aikaan ja näin luomaan ajallisia painopistealueita.”, Kivinen toteaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hänen mukaansa sama taktiikka toimii periaatteessa koronavirustakin vastaan.

”Koronaviruksen toiminta-alue on pilkottava toisistaan eristettyihin pienempiin osiin. Koronaviruksen etenemisessä on maantieteellisiä eroja, joten keskitettyjä voimavaroja vaativien vastatoimien toteuttaminen eri puolilla maata on mahdollista.”, hän kirjoittaa.

Hänen mukaansa viruksen leviämistä voidaan hidastaa jakamalla joukkoja pienempiin osiin. Hän korostaa testauksen lisäämisen merkitystä tilanteen hallinnassa.

”Hidastaminen ei kuitenkaan pysäytä viruksen etenemistä. Tartuntojen määrä nousee asteittain ja se edellyttää oikein ajoitettuja uusia toimenpiteitä epidemian hallinnassa.”, Kivinen viestittää.

Kenraali kiittää viestissään henkilöstöä tähänastisista ponnisteluista koronaviruksen taltuttamiseksi. Hänen mukaansa niin kuin sodassa yleensä, taistelu ratkaistaan viime kädessä kentällä.

”Toiminnallinen kuri luo edellytykset onnistumiselle. Henkistä lujuutta ja itsekuria - suomalaista sisua - tarvitaan. Kaiken perustana on joukon hyvä henki”, komentaja kirjoittaa.

Lännen Media pyysi Puolustusvoimien viestinnän välityksellä kenraali Kivistä kommentoimaan erityistilannetiedotetta. Puolustusvoimien tiedotuspäällikön Max Arhippaisen mukaan komentaja Kivinen ei halua kommentoida henkilöstölle lähetettyä viestiä.

Pääesikunta tiedotti 27. maaliskuuta, että armeijassa on yhteensä yksitoista varmistettua koronatapausta, joista viisi koskee varusmiehiä ja kuusi kantahenkilökuntaa.