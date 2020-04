Puolustusministeriö on hyväksynyt kaikki ulkomaalaisten Suomessa tekemät kiinteistökaupat

Hannu Toivonen

Puolustusministeriö ei ole hylännyt yhtään EU- ja ETA-alueen ulkopuolisen ostajan kiinteistökauppaa sen jälkeen, kun uusi laki tuli voimaan vuoden alusta. Laki edellyttää EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisilta ostajilta lupaa kiinteistökauppoihin Suomessa.

Kolmen kuukauden aikana puolustusministeriö on myöntänyt luvan kaikkiin 60 hakemukseen, jotka se on käsitellyt. Yhteensä hakemuksia on tullut 75 kappaletta. Niistä 15 on vielä käsittelemättä, koska lupamaksulasku on vasta lähetetty tai lupaa ei ole vielä maksettu.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan lupaprosessi antaa valtiolle tarvittaessa mahdollisuuden puuttua sellaiseen kiinteistöhankintaan, jonka voidaan katsoa vaarantavan kansallista turvallisuutta.

– Toistaiseksi emme ole havainneet mitään epäilyttävää kiinteistönmuodostusta, sanoo puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Anu Sallinen.

Lupahakemuksia on tullut yli 20 maasta eri puolilta maailmaa.

Eniten hakemuksia ovat tehneet venäläiset, 17 kappaletta, mutta he eivät erotu joukosta erityisen isona ryhmänä. Eniten kiinteistöjä on ostettu Pohjanmaan alueelta ja itärajan tuntumasta.

Pohjanmaalta on ostettu paljon kiinteistöjä, koska siellä on kasvihuoneita, joissa työskentelee paljon EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevia työntekijöitä. Venäläiset luonnollisesti ostavat läheltä itärajaa, jotta matka kiinteistöön on lyhyt.

Sallinen ei pidä EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten tekemiä kiinteistökauppoja isona riskinä Suomen turvallisuudelle. Laki antaa valmiuden puuttua, jos epäilyttävää kiinteistökauppaa yritetään tehdä.

Sallisen mukaan pitkällä aikavälillä on tarpeen seurata, yritetäänkö lakia kiertää esimerkiksi bulvaaneja tai kaksoiskansalaisia käyttämällä.

– Emme ole huomanneet tällaista toimintaa, mutta tilannetta seurataan.

Uusi laki mahdollistaa valtiolle etuosto-oikeuden kiinteistökaupoissa, jotka tapahtuvat puolustusvoimien strategisten kohteiden läheisyydessä. Tällaisia ovat 500–1 000 metrin päässä puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen alueista sijaitsevat kohteet.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Suojavyöhykkeille ei ole tullut vielä yhtään EU- ja ETA-alueen ulkopuolista lupahakemusta.

Valtion etuosto-oikeus koskee myös suomalaisten tekemiä kiinteistökauppoja. Tällä halutaan Sallisen mukaansa estää esimerkiksi mahdollinen bulvaanien käyttö puolustusvoimien strategisten kohteiden läheisyydessä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa.

Kynnys etuosto-oikeuden käyttämiseen on korkea.

– Siihen pitää olla todella kovat perustelut, että kauppoihin mennään puuttumaan. Useimmat näistä kaupoista ovat ihan tavallista omakotitalokauppaa, johon meillä ei ole useimmissa tapauksissa mitään sanomista.

Uuden lain tarkoituksena on estää, ettei Suomessa olevia kiinteistöjä käytettäisi esimerkiksi laittomaan tiedusteluun tai tiedon keräämiseen. Ensisijaisia tiedustelukohteita voisivat Sallisen mukaan olla esimerkiksi huoltovarmuuden kannalta kriittiset reitit ja toiminnot, energiaverkot ja puolustusvoimien sekä rajavartiolaitoksen toiminta.

Sallisella ei ole tiedossa, että tällaista toimintaa olisi harjoitettu Suomessa, mutta hän ei voisi niistä kertoa julkisuuteen, vaikka tietoa olisi.

– Suomalaisilla viranomaisilla on nyt aika hyvä työkalupakki siihen, että pystymme estämään meille haitallista toimintaa.

Suomessa tehdään vuodessa yli 60 000 kiinteistökauppaa. Puolustusministeriön arvion mukaan EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat yksityiset ihmiset tai yritykset ostavat tämän vuoden aikana Suomesta noin 400–500 kiinteistöä.

Pääosin he ostavat tavallisia asuinkiinteistöjä, kuten omakotitaloja tai rintamiestaloja.

Ulkomaalaisten kiinteistökaupat Suomessa nousivat esille syksyllä vuonna 2018, kun viranomaiset iskivät Airiston Helmi -yhtiön tiloihin Turun saaristossa.

Sallisen mukaan tapaus ei ollut syynä lakikokonaisuuden tekemiseen. Lakia alettiin valmistella jo vuonna 2016.

– Airiston Helmi toi perustaa, että tällainen lakikokonaisuus tarvitaan.