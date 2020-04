Koronakriisi tuo Kelaan hakemusruuhkan – arvion mukaan etuusmenot nousevat ainakin miljardilla eurolla

Vanessa Valkama

Kela arvioi, että koronaepidemian takia etuusmenot nousevat noin miljardilla eurolla.

Pääjohtaja Outi Antilan mukaan nousua voi olla enemmänkin, jos etuuksia lisätään tai epidemia ja sen aiheuttama taloustilanne jatkuvat kovin pitkään. Viime vuonna Kela päätti erilaisista etuuksista noin 15 miljardin euron edestä.

Kela kertoi koronavirusepidemian vaikutuksista etuuksiin ja palveluihin Skypen kautta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Varsinkin työttömyysturvahakemusten määrän arvioidaan kasvavan voimakkaasti, kun moni yritys on poikkeusolojen takia vähentänyt tai lomauttanut henkilöstöä. Työttömyysturvan hakemuksissa on näkynyt voimakasta kasvua jo viime päivinä.

Antilan mukaan tällä hetkellä arvio on, että uusia työttömyysturvan hakemuksia tulee lähiviikkojen aikana 130 000.

Vastaavasti myös yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen hakemusmäärien odotetaan kasvavan, kummankin noin 90 000 hakemuksella. Yhteensä uusia hakemuksia arvioidaan tulevan siis yli 300 000.

Perustoimeentulotuen asiakasmääristä ei ole kuitenkaan pystytty tekemään tarkkoja arvioita, koska esimerkiksi työttömyyskassojen tilanne on vielä epävarma.

– On selvää, että kaikki ongelmat mitä työttömyyskassoilla voi olla, tulevat varmasti näkymään myös meillä perustoimeentulotuen puolella, etuusjohtaja Anne Neimala sanoo.

Tällä hetkellä toimeentulotuen käsittelyaika on alle kuusi päivää ja työttömyysturvan noin viikko. Outi Antilan mukaan käsittelyajat tulevat kuitenkin pitenemään huhtikuun aikana, koska hakemuksia tulee paljon samaan aikaan.

– Kun saamme hakemuksia tulevina viikkoina varmaan moninkertaiset määrät, jossain vaiheessa voi tulla viivästyksiä ja ruuhkautumista.

Kela arvioi, että koronaepidemian sen toimintamenot kasvavat kymmenen prosenttia työmäärän kasvun takia. Esimerkiksi Kelan etuuskäsittelyssä ja asiakaspalvelussa on tarve jopa tuhannen hengen henkilölisäykselle kesän yli, jotta tuleviin hakemusruuhkiin pystytään varautumaan.

Kelan mukaan henkilötarvetta saadaan katettua sisäisillä henkilöstösiirroilla ja koulutuksilla, mutta myös uutta henkilökuntaa täytyy palkata.

Kela onkin esittänyt ministeriölle määrärahatarpeita lisätalousarvioon.

– Hallitus on antanut valtuudet laajoihin lisärekrytointeihin. Kela tietysti tarvitsee tähän lisää budjettirahoja. Niitä ei ole toistaiseksi myönnetty, mutta meillä on vakaa käsitys, että näin kuitenkin tehdään, sanoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lisäksi Kela ehdottaa muutoksia työttömyysturvalakiin, jotta hakemusten käsittelyyn saadaan lisää joustoa. Outi Antilan mukaan näin suuresta ja lyhyen ajan sisällä tapahtuvasta hakemusmäärän noususta ei pystytä suoriutumaan nykylainsäädännön puitteissa.

Antila muistuttaa, että esimerkiksi viivästykset työttömyysturvan maksussa vaarantavat myös toimeentulotuen maksamisen, koska työttömyysetuuden myöntämistä odottavat työttömät työnhakijat joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen.

Koronatilanteen takia monissa etuuksissa on jo etsitty joustoja. Esimerkiksi opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei ole ollut riittävä. Lisäksi opintotuen enimmäisaikaa on voitu pidentää.

Kela voi myös sopia asiakkaan kanssa, että etuuksien takaisinperintää tai opintolainojen takaussaatavien perintää lykätään kuudella kuukaudella. Poikkeuksena tässä on elatusavun perintä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kritisoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla Kelaa siitä, että se on ilmoittanut keskellä koronakriisiä sulkevansa toimipisteitään pääkaupunkiseudulla, vaikka hallituksen linja on ollut se, ettei virastoja suljeta.

Kelan pääjohtaja Outi Antila kuvaa tätä "väärinkäsitykseksi". Pääkaupunkiseudun toimipisteitä ei ole hänen mukaansa suljettu, vaan palvelutapaa on muutettu.

Pääkaupunkiseudun toimistoihin pääsee asioimaan ajanvarauksen kautta, millä pyritään välttämään aulatilojen ruuhkautuminen ja mahdolliset altistumiset. Valtaosan asioista voi myös ratkaista puhelimessa, ja virkailijat myös täyttävät hakemuksia asiakkaiden puolesta puhelimitse.

– Sisäänpääsyä on jouduttu rajoittamaan, koska monissa toimistoissa turvavälin pitäminen on ollut lievästi sanottuna haasteellista.

Antila kuitenkin myöntää, että Kelan tiedotus ja viestintä asiasta ei ole ehkä ollut riittävän tarkkaa.

Tällä hetkellä Kelan 300 palvelupisteestä 54 on poissa käytöstä tai siirtynyt ajanvarauspalveluun. Antilan mukaan joitakin pienimpiä toimipisteitä on jouduttu sulkemaan esimerkiksi silloin, jos iso osa henkilöstöstä on kuulunut riskiryhmään.

– Toimistoihin pääsee tarvittaessa. Kiiretilanteessa löytyy aina saman päivän aikana aika.

Kelan mukaan nyt kannattaa suosia asiointia verkossa tai puhelimessa. Puhelinpalveluun on lisätty henkilökuntaa, ja sinne voi myös varata ajan. Palvelupisteissä kannattaa asioida vain välttämättömissä asioissa ja terveenä.