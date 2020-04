Pikavippien korkokatto aiotaan laskea väliaikaisesti 10 prosenttiin ja niiden suoramarkkinointi kieltää

Aki Taponen

Oikeusministeriössä valmistellaan useita määräaikaisia toimia yrittäjien ja yritysten auttamiseksi koronatilanteessa. Toimien on tarkoitus olla voimassa vuoden loppuun saakka.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) mukaan pikavippien korkokatto puolitetaan 10 prosenttiin. Samalla aiotaan kieltää pikavippien suoramarkkinointi esimerkiksi tekstiviesteillä ja kirjeillä.

– Mahdollisuus ottaa pieniä lainoja on silti tärkeä säilyttää, Henriksson sanoi.

Konkurssilainsäädäntöön valmistellaan nopeasti uudistus, jolla estetään velkojien oikeus hakea yritys konkurssiin äkillisen maksuhäiriön perusteella. Konkurssiin asettamisen edellytyksenä säilyisi se, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan.

Lisäksi selvitetään keinoja, jotta yrityssaneerausmenettelyyn pääsisi riittävän helposti.

Ulosottovelallisten asemaa helpotetaan. Koronatilanteesta johtuva väliaikainen maksukyvyttömyys ei saisi johtaa välittömästi luottotietomerkintään.

Siksi hallitus valmistelee esitystä, jolla ulosottolakia sovellettaisiin nykyistä joustavammin. Se koskee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä.

– Tämä voi tarkoittaa lyhennysvapaita kuukausia, maksuaikojen myöhentämisiä tai häätöjen lykkäyksiä, Henriksson sanoi.

Laissa säädetyt yksityishenkilöiden velkojen perintäkulujen enimmäismäärät aiotaan ottaa käyttöön myös yrityslainoissa silloin, kun velallinen on pk-yritys.

Yhtiökokouksien pitämistä helpotetaan tilanteessa, jossa yli kymmenen hengen kokoukset ovat rajoitusten piirissä.

– Yhtiökokouksia voi tässä tilanteessa lykätä normaalin määräajan yli. Se mahdollistaa kokousten järjestämisen etänä ja että niissä voidaan käyttää valtuutettua. Tässäkin tarvitaan kevään aika nopea loikka digiaikaan, Henriksson sanoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi, että yritysten tukemisen tavoitteena on pelastaa suomalaiset työpaikat.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertasi jo päätettyjä yritysten tukitoimia.

Yksinyrittäjät voivat hakea kotikunnalta 2 000 euron avustusta sähköisellä lomakkeella. Ely-keskuksiin oli yhden–viiden hengen yrityksistä tullut kolmen päivän aikana tukihakemuksia peräti 4 600.

Suurempia yrityksiä rahoittava Business Finland on käsitellyt 2 200 tukihakemusta, kun jonossa on 13 600 hakemusta. Jonossa olevien hakemusten summa on noin 500 miljoonaa euroa ja myönnettyjen tukien määrä 71 miljoonaa euroa.

Takauksia pankkilainoihin myöntävä Finnvera on maaliskuun loppuun mennessä saanut lähes 4 000 rahoitushakemusta yhteensä yli 700 miljoonan euron edestä. Hakemuksista 90 prosenttia oli maaliskuun lopussa käsitelty.

Hakijat ovat arvostelleet voimakkaasti Finnveran perimää takausprovisiota.

– Sen seurauksena takausprovisiota tiputetaan. Se on jatkossa 1,75 tai 0,95 prosenttia yrityksestä riippuen, Lintilä kertoi.

Finnveraan on myös palkattu 50 uutta työntekijää hakusumaa purkamaan.

– Kaikille palveluntarjoajille on teroitettu, että yrittäjä ohjataan paikkaan, jos hän on väärässä paikassa, Lintilä sanoi.

Uutena tukielementtinä on tulossa Teollisuussijoituksen oman pääomanehtoinen vakautusohjelma, johon on tarkoitus varata 150 miljoonaa euroa. Se koskee isoja yrityksiä.

