Ruokavirasto: Elintarviketurvallisuudesta huolehdittava ruoan noutomyynnissä ja kuljetuksessa

Ruokavirasto muistuttaa ravintoloita vastuusta huolehtia elintarvikkeiden turvallisuudesta ja kuluttajan riittävästä tiedonsaannista myös ruoan myynnissä ja kuljetuksessa poikkeustilan aikana.

Ravintolasta noudettaessa kuluttajan tulee saada kysyessään tiedot tuotteen sisällöstä, allergeeneista sekä säilytysohjeista. Jos ruoka kuljetetaan ravintolasta ulosmyyntiin kylmänä, ruoka on jäähdytettävä ravintolassa neljässä tunnissa +6 asteeseen ja kylmäketjun on säilyttävä kuluttajalle asti. Jos ruoka toimitetaan kuumana, pitää ruoan lämpötilan pysyä kuluttajalle asti koko ajan vähintään +60 asteessa. Tuotteet on käytettävä 1–2 päivän sisällä.

Kun ruoka toimitetaan kauppaan myytäväksi valmiiksi pakattuina annoksina ja myyntiaika on lyhyt, kuluttaja tulee saada elintarviketiedot kaupassa joko kirjallisesti tai suullisesti. Jos tiedot annetaan suullisesti, pakkauksissa suositellaan mainittavaksi ainakin elintarvikkeen nimi, viimeinen käyttöpäivä ja säilytysohje. Muut tiedot tulee saada kaupan henkilökunnalta.

Ravintolat suljetaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi lauantaista alkaen. Ravintolat pysyvät suljettuina toukokuun loppuun asti. Tänä aikana ravintolat voivat kuitenkin tarjota valmistamaansa ruokaa noutomyyntiin sekä toimittaa ruokaa suoraan kuluttajille tai myytäväksi kauppoihin.

Ruokavirasto korostaa hygieniasäädöksiä myös elintarvikkeiden tuotannossa, myynnissä ja tarjoilussa.

– Sairaana ei saa tulla töihin, vaikka flunssan oireet olisivatkin vain vähäiset. Koronavirustilanteessa on myös erittäin tärkeää, ettei sairaana asioida elintarvikkeiden myynti- eikä tarjoilupaikoilla. Asioitaessa on muistettava ylläpitää turvaväliä muihin henkilöihin, Ruokavirasto muistuttaa tiedotteessaan.

Huolellinen ja riittävän usein tapahtuva käsienpesu vedellä ja saippualla on erityisen tärkeää elintarvikehuoneistossa työskennellessä ja asioidessa. Koskettelua kasvojen alueelle tulee välttää ja pestä kädet myös aina yskimisen, aivastamisen tai niistämisen jälkeen.