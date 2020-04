Uudestaan yrittäviä havaittu – tiistaina Uudenmaan rajalta käännytettiin 145 ajoneuvoa ja 16 junamatkustajaa

Uudenmaan rajan maanteiden tarkistuspisteille tuli tiistain aikana melkein 40 000 ajoneuvoa. Yhteensä 145 ajoneuvoa jouduttiin poliisin mukaan käännyttämään rajalta. Lisäksi junissa matkusti noin tuhat henkilöä, ja heistä käännytettiin 16. Käännytettävien määrä on ollut laskussa.

Lisäksi valmiuslain rikkomisesta annettiin neljä sakkoa. Sakoista kaksi annettiin maantievalvonnassa ja kaksi junaliikenteen valvonnassa.

Tänään keskiviikkona aamuyhdeksään mennessä tarkistuspisteille saapuneiden ajoneuvojen kokonaismäärä oli runsaat 10 000. Raskaan liikennekaluston ajoneuvoja oli joukossa hieman yli 2 000. 20 jouduttiin käännyttämään. Lisäksi junamatkustajia oli 87, joista yhtäkään ei käännytetty.

– Tilanne on jatkunut eilisen tapaan rauhallisena. Ruuhkia ei ole juuri ollut. Käännytettävien määrä on pysynyt kohtuullisena, ja se on laskussa. Vaikka suunta on hyvä ja oppimista liikkumisrajoituksen suhteen on havaittu, rajatarkistuspisteillä on tavattu niin sanottuja uusintayrittäjiä. Jos tietää, ettei rajan läpi pääse, ei kannata tulla yrittämään uudestaan seuraavana päivänä. Valvonta ei ole loppunut, toteaa tiedotteessa operaation yleisjohtaja, ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisista.