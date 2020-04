Hallituksen tiedotustilaisuus: valtioneuvostolle operaatiokeskus, testauskapasiteettia kasvatetaan, THL kiittää suomalaisten tottelevaisuudesta

Johanna Käkönen

Salli Koivunen

Hallitus järjesti katsauksen ja tiedotustilaisuuden koronatilanteesta keskiviikkona kello 11. Tilaisuuden aiheina olivat valtioneuvoston poikkeusolojen johtaminen, suojavarusteiden materiaalihankinnat, testauskapasiteetin kasvattaminen ja hengityssuojainten käyttö. Striimin jälkeen tilaisuus on nähtävissä videona.

Koronatilanteen päivittävät pääministeri Sanna Marin (sd), valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, valtiosihteeri Mikko Koskinen, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) ja perhe-peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen.

Ministeriöiden ja eri viranomaisten välistä tiedonkulkua ja koordinaatiota on päätetty vahvistaa, pääministeri Sanna Marin kertoi tiedotustilaisuudessa. Valtioneuvosto on myös vahvistanut COVID-19 -koordinaatioryhmäänsä, jotta ministeriöiden välinen yhteistyö paranee ja siilomainen valmistelu vähenee. Johtoajatuksena hallituksella on edelleen sosiaalisten kontaktien rajoittaminen.

Pääministeri Sanna Marin myönsi tiedotustilaisuudessa, että Helsinki-Vantaan lentokentällä epäonnistuttiin ja tilanteessa olisi pitänyt pystyä parempaan.

Marinin mukaan lentokentällä toimii useita eri viranomaisia, joiden välinen tiedonkulku olisi pitänyt saada aiemmin kuntoon.

Nyt tiedonkulkua on parannettu.

Valtiosihteeri Mikko Koskinen kertoi, että koordinaatioryhmä koostuu nyt kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköistä, valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvisesta, viestintäjohtaja Päivi Anttikoskesta, Heikki Hovista sekä THL:n johtaja Mika Salmisesta. Ryhmää johtaa Koskinen.

Valtioneuvoston kansliaan perustetaan operaatiokeskus, jolla seurataan hallituksen päätösten vaikutuksia.

Ryhmän tehtävänä on viedä toteutukseen valtioneuvoston linjaukset koronavirusta koskien yli ministeriörajojen. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Kurvinen täydentää kertomalla, että järjestelyllä varmistetaan, että hallituksella on käytössään mahdollisimman laajat ja ajantasaiset tiedot tilanteesta.

Pääministeri Marinilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa presidentti Sauli Niinistön vaikutuksesta operaatiokeskuksen perustamiseen.

Maanantaina julkistettiin presidentin ja pääministerinsähköpostikeskustelu poikkeusolojen johtamiseen liittyen. Niinistö lähetti viime viikolla hallitukselle viestin, jossa hän ehdotti niin kutsutun "nyrkin" perustamista. Hallitus keskusteli presidentin ehdotuksesta, mutta kriisiryhmää ei päätetty perustaa.

– Kriisitilantessa pidän erittäin tärkeänä, että kaikki päättäjät toimivat yhteen suutaan. Presidentti on toiminut arvokkaasti vedotessaan kansalaisiin ohjeiden noudattamisessa. Hän on ollut arvokas kumppani, pääministeri lausui tiedotustilaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen korosti tiedotustilaisuudessa Suomen huoltovarmuusvarastojen tärkeyttä.

– Varastoista on toimitettu mittavia määriä suojavarusteita ympäri Suomea. Valtio täydentää huoltovarmuusvarastoja koko ajan. Hankintojs on tehty useilla miljoonilla euroilla, Pekonen sanoi.

Varusteita hankitaan erityisesti ammattihenkilöstön käyttöön. Suojavälineitä hankitaan useasta eri lähteestä, ja niitä saapuu lisää Suomeen tällä viikolla. Tarvikkeet jaetaan sairaanhoidon erityisalueiden kautta.

Pekosen mukaan suojaimien tilanne on valtakunnallisesti hyvä, mutta yksittäisissä paikoissa voi olla pulaa suojavarusteista.

Ministeri kertoo, että suojavälineiden valmistuksen lupamenettelyä helpotetaan. Välineiden on kuitenkin täytettävä turvallisuusvaatimukset. Ensimmäiset suomalaiset suojavisiirit saadaan markkinoille jo tällä viikolla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi tiedotustilaisuudessa hallituksen valmistautuneen yhä useampien henkilöiden joutuvan sairaalahoitoon koronaviruksen aiheuttaman sairauden vuoksi. Tavallisia sairaalapaikkoja on jo muutettu tehohoitopaikoiksi.

Kiurun mukaan terveydenhuollon ammattilaisten testausta koronaviruksen varalta tulee tehdä erittäin pienellä kynnyksellä.

Tällä hetkellä testataan noin 2 500 henkilöä vuorokaudessa koronaviruksen varalta. Määrä tullaan kaksin- tai kolminkertaistamaan lähiaikoina. Lisäksi hallitus käynnistää vasta-ainetestit. Tavoitteena on selvittää, kuinka moni on saanut koronaviruksen mutta sairastanut sen tietämättään ilman oireita.

Koronavirustestien analysointikapasiteettia saadaan lisää yliopistoista ja yksityisiltä yrityksiltä. Lisäksi työ on aloitettu ulkomaisen analytiikkakumppanin löytämiseksi.

Kiuru korostaa, että kriisiryhmien suojaus on erittäin tärkeää. Siksi esimerkiksi kotihoidossa pitää käyttää aina hengityssuojainta.

– Näillä toimilla me turvaamme haavoittuvassa asemassa olevia koronavirukselta, ministeri Kiuru päättää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen esitteli tiedotustilaisuudessa sitä, miten eri vaiheissa epidemia on eri alueilla.

Koko maailmassa koronatapauksia noin 780 000. Tautiin on menehtynyt kaikkiaan 38 000 ihmistä.

Euroopassa luvut ovat kaikkein suurimpia. Mika Salminen huomautti, että Euroopassa myös tehdään runsaasti koronavirustestauksia.

Salmisen mukaan pandemia jatkuu vielä kuukausia.

Suomessa ilmoitettuja tautitapauksia on keskiviikkona 1446. Tähän mennessä 17 on menehtynyt tautiin Suomessa.

– Epidemia on kehittynyt Suomessa hitaammin kuin olisi ollut odotettavissa ilman rajoitustoimia, eli voidaan jo aika varmasti sanoa, että rajoitukset ovat selvästi hidastaneet kehitystä. Tämä on hyvä uutinen. Kiitos kaikille suomalaisille, että rajoituksia ja hygieniatoimia noudatetaan, hän sanoi.

Koronaviruksen aiheuttamista kuolemista on tähän asti tiedotettu sairaanhoitopiireittäin tai yliopistollisten keskussairaaloiden erityisvastuualueittain.

THL:n Salminen korosti tiedotustilaisuudessa koronakuolemsta raportoitaessa yksityisyydensuojan noudattamista.

– Jos kerrotaan, että tässä ja tässä kunnassa on yksi henkliö menehtynyt, yksityisyyden suoja vaarantuu nopeasti, Salminen huomautti.

Uutista täydennetty kauttaaltaan tiedotustilaisuuden tiedoilla kello 12.