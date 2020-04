Hallituksen tiedotustilaisuus suorana kello 11: Poikkeusolojen johtaminen, suojavarusteiden hankinta ja testauskapasiteetti

Johanna Käkönen

Salli Koivunen

Hallitus järjestää katsauksen ja tiedotustilaisuuden koronatilanteesta keskiviikkona kello 11. Tilaisuuden aiheina ovat valtioneuvoston poikkeusolojen johtaminen, suojavarusteiden materiaalihankinnat, testauskapasiteetin kasvattaminen ja hengityssuojainten käyttö. Katso tästä koko tilaisuus suorana. Striimin jälkeen tilaisuus on nähtävissä videona.

Koronatilanteen päivittävät pääministeri Sanna Marin, valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, valtiosihteeri Mikko Koskinen, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ja perhe-peruspalveluministeri Krista Kiuru sekä THL:n johtaja Mika Salminen.

Ministeriöiden ja eri viranomaisten välistä tiedonkulkua ja koordinaatiota on päätetty vahvistaa. Valtioneuvosto on vahvistanut COVID-19 -koordinaatioryhmäänsä. Johtoajatuksena on edelleen sosiaalisten kontaktien rajoittaminen.

Pääministeri Sanna Marin myönsi tiedotustilaisuudessa, että Helsinki-Vantaan lentokentällä epäonnistuttiin ja siinä olisi pitänyt pystyä parempaan.

Marinin mukaan lentokentällä toimii useita eri viranomaisia, joiden välinen tiedonkulku olisi pitänyt saada aiemmin kuntoon.

Nyt tiedonkulkua on parannettu.

Valtiosihteeri Mikko Koskinen kertoi tiedotustilaisuudessa myös valtioneuvoston operaatiokeskuksesta.

Valtioneuvoston kansliaan perustetaan operaatiokeskus, jolla seurataan hallituksen päätösten vaikutuksia.

COVID-19 -koordinaatioryhmään kuuluvat myös ministeriöiden kansliapäälliköt, valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen ja THL:n johtaja Mika Salminen. Koskinen itse toimii ryhmän puheenjohtajana.

Ryhmän tehtävänä on viedä toteutukseen valtioneuvoston linjaukset koronavirusta koskien yli ministeriörajojen. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Kurvinen täydentää kertomalla, että järjestelyllä varmistetaan, että hallituksella on käytössään mahdollisimman laajat ja ajantasaiset tiedot tilanteesta.

Pääministeri Marinilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa presidentti Sauli Niinistön vaikutuksesta operaatiokeskuksen perustamiseen.

– Kriisitilantessa pidän erittäin tärkeänä, että kaikki päättäjät toimivat yhteen suutaan. Presidentti on toiminut arvokkaasti vedotessaan kansalaisiin ohjeiden noudattamisessa. Hän on ollut arvokas kumppani, pääministeri vastasi.