Kolumni: Toivotan opettajille voimia ja paneutumista uudessa tilanteessa – ja rajuimmille jäitä hattuun: Ei nyt suututa kaikesta

Matti Posio

Vielä on aikaista arvioida, jääkö koronakevään 2020 ikäluokka koululaitoksen historiaan kaikkien aikojen parhaana vai väliinputoajana, jonka opintie uuvahti maaliskuussa kotona istumiseen.

Opetus voi olla erinomaista ja oivaltavaa etäoloissa, kuten normaalioloissakin. Yhtä hyvin se voi jättää toivomisen varaa.

Varmaa on vain, ettei kaikki koskaan miellytä kaikkia kaiken aikaa.

Opettajien palaute kielii pinnan kiristymisestä. Kun toimittajamme Armi Auvinen kirjoitti jutun (LM 28.3.) arjestaan ekaluokkaa käyvän etäkoululaisen kanssa, sähköposti alkoi laulaa kiukkuisesti. Kiitostakin sateli.

Jutussa Lapin yliopiston etäpedagogiikan dosentti Tanja Äärelä sanoi, ettei pelkkä Wilma-viesti ole etäopetusta. Pitää nähdä opettajan naama ruudulla joka aamu. Äärelä ei esimerkiksi hyväksynyt selitystä, ettei opettaja ehtisi opettaa, koska tämän pitää hoitaa omiakin lapsia. Silloin ei toteutuisi palkanmaksuperuste.

"Kuilu oppilaiden välillä kasvaa jo nykykoulussa. Etäopetus eriarvoistaa oppilaita entisestään", Äärelä totesi.

Eka- ja tokaluokkalaisten opetus on olennaisilta osiltaan vuorovaikutusta. Selvää on, ettei virtuaaliyhteyksillä kyetä samanlaiseen vuorovaikutukseen kuin tavanomaisissa oloissa. Ilmeisesti tätä ei kuitenkaan saisi sanoa ääneen.

Toimittaja sai parikymmentä henkilökohtaista viestiä opettajilta ja vanhemmilta. Osassa hänet leimattiin huonoksi vanhemmaksi ja "kusipääksi". Dosentin facebook-profiilissa asia keskustelutti yli 200 kommentin verran.

"#*&! mikä nillittäjä, toivottavasti tuommoiseen iskee korona ja lujaa, niin oppisit maailmasta jotain!" julisti yksi sähköposti toimittajalle ja dosentille. Kivuliasta kuolemaahan siinä toivoteltiin.

Tilanne on kaikille uusi. Opetus on täytynyt nopeassa tahdissa järjestää virtuaaliyhteyksillä ja niin, että oppilaat istuvat kodeissaan vanhempiensa kanssa. Vanhemmilla on etätöitä ja taloushuolia.

Ihme olisi, jos kaikki sujuisi saumattomasti kertaheitolla.

Etätöihin sopeutuneiden toimittajien tehtävänä on myös kriisioloissa kysyä ja kyseenalaistaa. Ilman julkista keskustelua ei yhteiskunta toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi kysymme hallitukselta esimerkiksi, miten oppivelvollisuus toteutuu loppukevään aikana? Kuinka erityistarpeisten oppilaiden oikeudet toteutuvat?

Osaa oppilaista ei tavoiteta lainkaan. Miten kurjaa mahtaakaan kodeissa olla nyt niillä, joilla tavallisestikin on kotona ihan kamalaa? Varmaan sama huolettaa myös opettajia.

Opetusministeri Li Anderssonilta (vas) toimittajamme Joonas Kuikka kysyi maanantai-illan suorana televisioidussa tiedotustilaisuudessa, mitä poikkeustoimia vielä harkitaan. Voidaanko esimerkiksi syyslukukauden alkua aikaistaa, kun opetuksen tehokkuus ei tässä tilanteessa ihan vastaa normaalioloja?

Toimittajan tehtävä on kysyä. Hallituksen pitää vastata, etenkin valmiuslakien aikana, kun koronariskin takia tiedottaminen tapahtuu videoyhteyksillä – ja kysyminen videolinkin tai valtioneuvoston viestintäjohtajan välityksellä. Vastauksessaan Andersson viittasi siihen, että kunnat päättävät lukuvuoden alkamisen ajankohdan. Ei hän ajatusta sulkenut poiskaan.

"Toimittajanne kommentti kevään tehottomammasta opetuksesta eilisessä hallituksen tiedotustilaisuudessa oli ala-arvoinen. Se teki täysin tyhjäksi opettajien, oppilaiden ja kotien tekemän työn. Kaikki joutuivat käytännössä yhdessä yössä keksimään polkupyörän uudestaan ja opettelemaan täysin uuden tavan tehdä työtään ja opiskella. Mahtaisi kesällä olla Suomen kouluissa virkeitä työntekijöitä ja oppilaita, jos lukuvuoden alkua vielä aikaistettaisiin tämmöisen 'tehottoman' kevään jäljiltä. Kyllä lämmitti ympäripyöreää päivää tekevän opettajan mieltä!" kommentoi eräs opettaja Facebook-viestillä.

Vakuutan, ettei kysymys sisältänyt opettajien työn halveksintaa. Toimittajan kuuluu hakea uutista, vaikkei sekään aina miellytä. Raskaan kevään jälkeen opettajilta vielä leikattaisiin kesälomasta.

Iso osa opettajien palautteesta toimitukselle on fiksua ja asiallista, kuten hienolle ammattikunnalle kuuluu. Räikeimmistä haistatteluista ei voi varmaksi sanoa, onko kirjoittaja oikean oloisesta nimestä huolimatta opettaja vai ammattimainen trolli.

Toimituksiin tuleva palaute kertoo hermostumisen ja raivostumisen olevan nyt herkässä kautta yhteiskunnan. Kiihdyksissä aletaan helposti haukkua vähäisestä asiasta ja väärää puuta.

Kun kyse on terveyskriisistä, talouskriisistä ja kokonaisen sukupolven ainutkertaisesta koulukeväästä, suosittelen kaikille jäitä hattuun. Pienistä tappelemalla ja joka sanomisesta suuttumalla ei tätäkään sotaa voiteta.

Kirjoittaja on Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja.