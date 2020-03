Ahvenanmaan keskussairaalalle pystytetään Suomen Punaisen Ristin telttayksikkö

Marika Anttila

Ahvenanmaan keskussairaalan läheisyyteen pystytetään SPR:n Triage-yksikköön kuuluva teltta. Yksikössä voidaan arvioida hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä välttää koronatatuntojen leviämistä.

THL:n maanantaiaamuna päivittämien tietojen mukaan Ahvenanmaalla on varmistettu viisi koronatartuntatapausta. Tiedot päivittyvät kuitenkin muutamien päivien viiveellä. Katastrofivalmiuden neuvonantaja Ilona Hatakka ei ota kantaa siihen, liittyykö yksikön pystyttäminen tapausten nopeaan kasvuun Ahvenanmaalla.

–Yksi näkökulma yksikön pystyttämiseen on varautuminen ja valmiuksien luominen sitä varten, jos tilanne menee huonompaan suuntaan, Hatakka toteaa.

Punaisella Ristillä on välitön valmius lähettää useita Triage-yksikköjä koko Suomen alueelle. Järjestön avustustoiminnan hätäapuyksikköjä ja muuta välineistöä käytetään normaalisti kansainvälisissä kriiseissä maailmalla, mutta resurssit voidaan ottaa käyttöön myös Suomessa.

Pyyntö teltan pystyttämiseen tuli Ahvenanmaan sairaanhoitopiiriltä (ÅHS) ja yksikkö lähtee matkaan Punaisen Ristin logistiikkakeskuksesta Tampereelta. Teltan pystytys aloitetaan huomenna tiistaina.

– Punainen Risti on aina valmiina tukemaan viranomaisia Ahvenanmaalla. Tartuimme toimeen nopeasti ja asiantuntevasti. Järjestön koulutetut vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana ja mahdollistavat tämä projektin toteuttamisen, sanoo Punaisen Ristin Ahvenanmaan piirin toiminnanjohtaja Tomas Urvas tiedotteessa.

– Kun olemme suunnitelleet yksikköä, sen yhtenä pääominaisuutena on pidetty helppoa ja nopeaa käyttöönottoa. Yksikkö kulkee henkilöauton vetämässä perävaunussa ja se voidaan kuljettaa kohteeseen vaivattomasti ja saadaan käyttöön heti, kun tilanne sitä vaatii, kertoo Hatakka.

Teltan pystyttämiseen osallistuu järjestön vapaaehtoisia ja työntekijöitä, jotka on koulutettu varautumaan ja toimimaan poikkeustilanteissa.

Viimeisen kahden viikon aikana Triage-yksikköjä on toimitettu Raaseporin sairaalalle, Kanta-Hämeen keskussairaalalle Hämeenlinnaan ja Hyvinkään sairaalalle. Pohjana kaikissa yksiköissä on Punaisen Ristin suunnittelema evakuointikeskus, jota muokataan vastaamaan sairaaloiden tarpeita.

Hatakan mukaan kahdeksan yksikköä voidaan vielä tarpeen mukaan ottaa käyttöön Suomessa.

­– Keskusteluja yksiköiden käyttöönotosta on käyty, mutta toistaiseksi ei ole vielä päätöksiä lisäpaikoista.

Telttoina käytetään Suomen sääoloihin sopivia 6 kertaa kahdeksan metrin kokoisia metallirunkoisia kangastelttoja.

Telttaan kuuluu erillinen sisäteltta ja irrotettava lattia. Yhden teltan pinta-ala on 48 neliötä, jolloin kahden teltan pinta-ala on 96 neliötä. Teltat ovat yhdistettävissä toisiinsa päädyistä tai sivuista. Yksikön kalusto on suunniteltu avunsaajien ja asiakkaiden odotus- ja toimenpidetilan tarpeisiin. Yksikköön kuuluu perusvalaistus ja tarvittaessa lämmitys.