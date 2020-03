KKV varoittaa koronapelon varjolla tehtävistä huijauksista ja harhaanjohtavasta markkinoinnista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittaa tiedotteessaan, että koronapelon myötä tulevat lieveilmiöt kuten huijaukset ja harhaanjohtavat markkinoinnit.

Kuluttaja-asiamies ja muut eurooppalaiset kuluttajaviranomaiset taistelevat yhdessä EU-komission kanssa näitä vastaan sekä kansallisin että kansainvälisin toimin.

Suomessa on kuluttaja-asiamiehen mukaan liikkeellä koronavirukseen liittyviä huijausyrityksiä ja harjaanjohtavaa markkinointia. Esimerkiksi terveysväittämiä käytetään liitoitellusti ja erilaisia ihmetuotteita markkinoidaan katteettomin lisäyksin yhä lisääntyvästi.

Lisäksi kuluttaja-asiamies varoittaa kuluttajien kiirehtimisestä ja päätöksentekoon painostamisesta.

Samoin käsidesia ja pesuaineita saatetaan markkinoida tavallista korkeammalla hinnalla.

KKV muistuttaa, että sopimattomat kaupalliset menettelyt ovat kiellettyjä myös poikkeuksellisina aikoina. Varsinkin markkinoijia kuluttaja-asiamies kehottaa miettimään toimintatapojaan sekä yritysten mahdollisuuksia kantaa yhteiskuntavastuuta.

– Yritysten on toimittava vastuullisesti eikä käyttää hyväkseen poikkeustilanteeseen liittyvää pelkoa, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen painottaa tiedotteessa.

EU-komissio ja eurooppalaiset kuluttajaviranomaiset ovat tiedotteen mukaan ryhtyneet toimiin koronaan liittyvien huijausten ehkäisemiseksi. Esimerkiksi EU-komissio on vaatinut suurilta markkinoijilta ja alustoilta yhteistyötä huijausten torjumiseksi CPC-verkoston vahvistaman yhteisen kannan mukaisesti.

Yritysten ja alustojen on tärkeää toimia vastuullisesti ja tarkistaa, etteivät ne esimerkiksi mainosta omia tuotteitaan lainvastaisella tavalla tai jaa virheellisiä väittämiä ja huijausyrityksiä eteenpäin omissa palveluissaan. EU:ssa on säädetty markkinointiväittämistä ja -menettelyistä, joita on pidettävä sopimattomina ja harhaanjohtavina tai aggressiivisina.

Esimerkiksi Facebook, Google ja Amazon sekä suomalaisista alustoista ainakin Tori.fi ovat kertoneet aloittaneensa toimenpiteet vapaaehtoisesti.

Suomen viranomaiset seuraavat huijausten tilannetta tiiviisti ja ovat valmiudessa puuttumaan ylilyönteihin valvontatoimin.