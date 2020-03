Suomalainen kännykkäsovellus seuraa pian koronatartuntoja reaaliajassa

Suomalainen tiimi on rakentanut koronavirusinfektioiden toipumispolkua ja levinneisyyttä seuraavan mobiili- ja verkkosovelluksen.

Fevermap mahdollistaa infektioon sairastuneiden päivittäisen kuume- ja hengitystieoireiden seuraamisen reaaliajassa. Käyttäjä voi seurata alueensa sairastajien määrää ja paranemisvauhtia. Sairastuneet käyttäjät mittaavat kuumeensa päivittäin ja tallentavat oiretietonsa anonyymisti.

Sairastajat voivat pitää oireistaan kirjaa itseään tai lääkäriä varten.

– Asiantuntija-arvioiden mukaan Koronavirustartuntoja on 30–40 kertaa enemmän kuin mitä viralliset testiluvut kertovat, sanoo projektin käynnistänyt, IT-yrityksen toimitusjohtajana työskentelevä Otto Kekäläinen tiedotteessa.

– Oireilevia on ohjeistettu sairastamaan kotona. Fevermapilla pyrimme auttamaan viranomaisia saamaan todellisen tilannekuvan siitä, kuinka suuri osa sairastuneista suomalaisista on tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella.”

Terveille sovellus mahdollistaa riskialueilla liikkumiseen varautumisen. Suunnitteilla on myös toiminto, jonka avulla käyttäjä voi tilata päivittäisen tiedotteen alueensa sairastamistilanteesta. Sovellus ei kuitenkaan ole tarkoitettu turvallisten alueiden määrittelemiseen, sillä pandemian aikana mikään sovellus ei voi arvioida alueen viruksettomuutta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Fevermapia alettiin kehittämään perjantaina Hack the Crisis Finland -kilpailussa. Innokkaiden avustajien avulla raakaversio syntyi 48 tunnissa. Sovellus on käännetty 11 kielelle, ja sen tekemiseen on osallistunut vapaaehtoisia 12 eri maasta.

Fevermap käy paraikaa jatkoneuvotteluja suomalaisten julkisten ja yksityisten tahojen kanssa. Julkaisun jälkeen sovellus pyritään skaalaamaan nopealla aikataululla myös ulkomaille. Otto Kekäläisen lisäksi ydintiimiin kuuluvat IT-yrittäjä Matias Huhta, UX-suunnittelija Olli Savisaari sekä terveydenhuoltosektorin hallinnossa työskentelevä Tuuli Elonen. Tiimi ottaa yhä vastaan vapaaehtoisapua.