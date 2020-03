Näin poliisi valvoo Uudenmaan eristystä maanteillä ja joukkoliikenteessä – Katso videolta tiedot poliisin toimista

Johanna Käkönen

Salli Koivunen

Hallitus on päättänyt rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä. Liikkumisrajoitusten tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Poliisi valvoo liikkumista maanteillä ja joukkoliikenteessä. Valvonta tulee olemaan kattavaa, sanoi poliisi torstaiaamun tiedotustilaisuudessa.

Poliisi on jo lähettämässä virka-apupyyntöä Puolustusvoimille, kertoi poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Uudenmaan eristämisen on määrä tulla voimaan huomenna, perjantaina 27. maaliskuuta. Sen kestoksi esitetään ainakin aluksi kolmea viikkoa. Jos tilanne niin vaatii, eristämistä voidaan jatkaa.

Ensimmäisinä päivinä poliisi tulee valvomaan liikkumista erittäin näkyvästi.

– Jokainen Uudenmaan rajan ylittävä henkilö pysäytetään, hänen henkilöllisyytensä selvitetään ja otetaan selvää, millä asialla hän liikkuu, Uudenmaan sulkuoperaation yleisjohtajana toimiva poliisikomentaja Lasse Aapio kertoi.

Aapio ei suoraan kerro, kuinka pienille teille tarkastuspisteitä on tulossa. Ainakin valtateille pysäytyksiä on luvassa.

Poliisi toivoo kansalaisilta ensisijaisesti oma-aloitteista kiellon noudattamista.

Poliisi kertoo, että linja-autot pysäytetään ja matkustajien matkan tarkoitus tarkistetaan. Poliisi on tulossa myös junalaitureille ja mahdollisesti mukaan junaan. Moottoriteille on tulossa liikenteen ohjausta ja kaistoja tullaan sulkemaan, jotta tarkastus on mahdollista.

Sulkupisteitä pystytetään maanteille yhteensä 30–40. Satamien ja lentoasemien valvontapaikoilla poliisi toimii yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa.

Poliisi toivoo, että Uudellemaalle ja sieltä pois liikkuvilla henkilöillä olisi kirjallinen todistus liikkumisen tarpeellisuudesta. Asiakirjassa pitäisi tulla esiin työpaikka ja asuinpaikka.

– Poliisi ei velvoita kirjallisen asiakirjan käyttöä, mutta se helpottaa asiointia, sanoi Aapio tiedotustilaisuudessa.

– Asia on selitettävä poliisille yksinkertaisesti, kovin pitkiä selityksiä poliisi ei kuuntele, kertoi Aapio.

Poliisi kertoo, että valmiuslain rikkomisesta seuraa tässä asiassa sakkorangaistus.

– Vastuu koronaviruksen leviämisen estämisestä on nyt kaikilla. Tämä on koko yhteiskunnan yhteinen ponnistus, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

Liikkumisen rajoitusten valvominen on poliisin vastuulla.

Poliisin mukaan liikkumisen rajoitusten valvomisen odotetaan sitovan 700 poliisia kuudelta poliisilaitokselta.

Uudenmaan liikkumisen rajoittamista valvovat niin Helsingin, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Kanta-Hämeen kuin Lounais-Suomenkin poliisit.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Samat poliisit siellä näkyy kuin normaaliolosuhteissakin. Kyseessä on pitkäkestoinen liikennevalvontaoperaatio, Lasse Aapio kuvaili.

Poliisin torstaiaamuisen tiedostustilaisuuden näet kokonaisuudessaan täältä.

Poliisihallituksesta mukana olivat poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sekä Helsingin poliisilaitoksesta poliisikomentaja Lasse Aapio.

Yleisöllä on mahdollisuus esittää omat kysymyksensä Uudenmaan rajoitustoimenpiteistä poliisin Facebookissa.

Poliisin asiantuntijat vastaavat yleisön kysymyksiin Suomen poliisin Facebook-sivulla kello 14.

Mistä on kyse:

Hallitus on päättänyt keskiviikkona rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä perjantaista alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka.

Uusien liikkumisrajoitusten tarkoituksena on estää koronavirustartuntoja sekä hidastaa epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen. Hallitus antoi liikkumisrajoituksia koskevan valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnan käsiteltäväksi 25. maaliskuuta.

Mitä se tarkoittaa:

Liikkumisrajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.

Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.

Milloin liikkuminen on sallittua:

Liikkuminen on kuitenkin sallittua viranomaistoiminnassa sekä työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi.

Liikkumista ei myöskään rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen tai lähiomaisen kuolema.

Kuka valvoo:

Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista.

Rajoitusten rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä poliisi voi määrätä sakkoa.

Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta.

Joukkoliikenne:

Liikkumisrajoituksista ja niiden käytännön vaikutuksista on tarkoitus kertoa bussi-, juna-, metro- ja raitioliikenteen asemilla ja terminaaleissa sekä junien ja bussien valotauluissa ja kuulutuksissa.