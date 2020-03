Uudenmaan eristäminen etenee tänään eduskuntaan ja perustuslakivaliokuntaan – pelkkä läpihuutojuttu se ei ole

Ilari Tapio

Hallituksen esitys Uudenmaan maakunnan eristämisestä ei ole vielä niin sanotusti kirkossa kuulutettu. Esitystä käsittelevät tänään sekä eduskunta että perustuslakivaliokunta.

– Esitys tulee istuntosalin kautta meille perustuslakivaliokuntaan. Kutsut asiantuntijoille tulla kuultaviksi ovat jo lähteneet, valokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) kertoi keskiviikkona Ylen erikoislähetyksessä.

– Tämä on iso kokonaisuus käydä läpi. Ylipäänsä olemme siinä tilanteessa, että valmiuslaki on käytössä Suomen oloissa ensimmäistä kertaa. Tämä vaatii harkintaa ja aikaa, mutta teemme parhaamme.

Uudenmaan eristämisen on määrä tulla voimaan jo huomenna, perjantaina 27. maaliskuuta. Sen kestoksi esitetään ainakin aluksi kolmea viikkoa. Jos tilanne niin vaatii, eristämistä voidaan jatkaa.

Eristys ei todennäköisesti tarkoita – eikä näin nopealla aikataululla voikaan tarkoittaa – poliisin tiesulkujen ja tarkastuspisteiden pystyttämistä heti kaikille Uudenkaupungin ulosmenoteille. Myöskään jokaista julkisen liikenteen käyttäjää ei ole mahdollista kuulustella matkan kohteen ja tarkoituksen osalta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ensisijaisesti poliisi ilmeisesti neuvoo ihmisiä maanteillä. Poliisi saattaa myös vaatia matkustajilta selvitystä matkan syystä, mihin ainakin vielä riittänee suullinen vastaus.

Maakuntarajan saa näillä näkymin jatkossakin ylittää tietyistä työ- ja perhesyistä. Kielto ei siis ole täysin ehdoton.

Hallitus perustelee esitystään tarpeella estää koronaviruksen hallitsematon leviäminen Uudeltamaalta, jossa sitä on Suomessa eniten, yli puolet tartunnoista.

Torstaiaamun lukujen mukaan Suomessa on 880 varmistettua koronavirustartuntaa. Tartuntatautirekisteriin ilmoitetuista tapauksista 61 prosenttia on miehiä ja 39 prosenttia naisia.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 82, joista 22 on tehohoidossa. Suomessa on todettu kolme koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa. Niistä kaksi on ollut Helsingin ja Uudenmaan alueella sekä yksi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella.

Sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.