THL julkaisi uuden koronaennusteen yhdessä Turun yliopiston kanssa: yli 11 000 suomalaista tarvitsee sairaalahoitoa, 3 600 tehohoitoa

Salli Koivunen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi noin 11 300 ihmisen tarvitsevan Suomessa sairaalahoitoa uuden koronaviruksen vuoksi epidemian aikana. Heistä tehohoitoa tarvitsee 3 600 potilasta.

Arvio perustuu THL:n yhteistyössä Turun yliopiston kanssa tekemään mallinnukseen.

Arvion mukaan epidemian huipun aikana yhtä aikaa sairaalahoidossa olisi arvion mukaan hieman yli 900 potilasta, joista tehohoidossa 280.

THL:n ja Turun yliopiston mallissa on oletettu, että sairaalaan päätyvä tartunnan saanut henkilö joutuu sairaalaan keskimäärin kymmenen päivän kuluttua tartunnasta.

Sairaalajakson keskimääräiseksi pituudeksi on mallinnuksessa oletettu kahdeksan päivää. Tehohoitoon joutuvan potilaan oletetaan keskimäärin tarvitsevan sekä kahdeksan päivää sairaalahoitoa että kahdeksan päivää tehohoitoa. Mallissa on huomioitu, että osalla sairaalahoitojakso on vielä pidempi.

Ennustetta päivitetään jatkuvasti. Se tarkentuu, kun uutta tietoa saadaan. On yhä epäselvää, mikä on uuden koronaviruksen luontainen leviämiskyky ja tartuttavuus.

– Esimerkiksi Italian Lombardiassa on arvioitu, että tartuttavuusluku (R0) ennen rajaamistoimia oli hieman yli 3. Olemme ottaneet tämän huomioon ja tuottaneet kaksi skenaariota, joissa toisessa R0=1,6 ja toisessa R0=1,8, Turun yliopiston professori Kari Auranen kertoo tiedotteessa.

Vakavamman skenaarion mukaan koronaviruksen takia sairaalahoitoa tarvitsisi epidemian aikana 15 500 potilasta ja heistä viisi tuhatta tehohoitoa.

– Tässä tapauksessa epidemian huipun aikana teho-osastoilla hoidettaisiin enimmillään yhtä aikaa arviolta 500 potilasta, Auranen kertoo.

Ennusteet tarkentuvat, Suomessa voidaan käyttää ympäri Eurooppaa saatuja tietoja.

– Mallissa on otettu huomioon tehohoitoa tarvitsevien potilaiden ikäjakauma Ranskasta, sanoo THL:n ylilääkäri Tuija Leino kertoo.

Suomalaisviranomaisten tiedossa ei ole, että työikäisten henkilöiden tautitapausten vakavuus olisi Euroopassa merkittävästi noussut.

Mallinnuksessa sairaala- ja tehohoidon tarve on ennustettu epidemian 18 huippuviikolle, joista yhdeksän viikkoa on ennen epidemian huippua ja yhdeksän viikkoa huipun jälkeen.

Epidemian pituudeksi arvioidaan nykyisillä tiedoilla neljästä kuuteen kuukautta. Maan eri alueilla epidemia voi olla eri vaiheissa, joten ennusteita ei voi epidemian huipun ajoituksen osalta aivan suoraan tulkita koko maata koskeviksi.