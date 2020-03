Hallitus kertoo uusista rajoituksista kello 21:30: Pöydällä ravintoloiden sulkeminen ja Uudenmaan eristäminen

Hallitus on neuvotellut tiistaina uusista toimenpiteistä koronavirustilanteessa. Hallituksen neuvottelu ja ylimääräinen valtioneuvoston istunto alkoi kello 16. Näiden jälkeen järjestetään hallituksen tiedotustilaisuus. Sen arvioitu aloitusaika on noin kello 21.30. Alkamisaika tarkentuu neuvottelujen keston mukaan.

Katso tiedostustilaisuus suorana tämän jutun yläosasta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallituksessa on valmisteilla lakiesitys ravintoloiden sulkemiseksi, koska nykyiset lait eivät sitä mahdollista.

– Myös Uudenmaan eristämiseen on vahvat perusteet ja selkeä tarve. Lainsäädännöllisesti tämäkin kokonaisuus on äärimmäisen haastava toteuttaa, koska valmiuslainsäädäntö on monen lukon takana. Valmistelua tehdään, jotta tämänkin kanssa voidaan edetä, Marin sanoi aikaisemmin tänään Lännen Median haastattelussa.

Myös terveydenhuoltohenkilökunnan työvelvoite viedään uudelleen täydennettynä eduskuntaan.

Hallitus sai tiistaina eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta laajan tuen uusille toimille, kun se oli kutsunut puoluejohtajat koolle Säätytaloon aamupäivällä.

Eduskuntapuolueet olivat valmiit viemään uusia lakeja ja asetuksia nopeasti läpi.