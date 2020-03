Hallitus on neuvotellut tiistaina uusista toimenpiteistä koronavirustilanteessa. Hallituksen neuvottelu ja ylimääräinen valtioneuvoston istunto alkoi kello 16. Näiden jälkeen hallituksen oli tarkoitus järjestää tiedotustilaisuus.

Hallituksen neuvottelut uusista toimista koronaviruksen leviämisen estämiseksi jatkuvat Säätytalossa, ja tämän vuoksi illalle suunniteltu tiedotustilaisuus peruuntuu ja siirtyy keskiviikolle.

Tarkempi ajankohta selviää myöhemmin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi lakiesityksen ravintoloiden sulkemiseksi valmistunee hallituksessa tiistaina.

– Myös Uudenmaan eristämiseen on vahvat perusteet ja selkeä tarve. Lainsäädännöllisesti tämäkin kokonaisuus on äärimmäisen haastava toteuttaa, koska valmiuslainsäädäntö on monen lukon takana. Valmistelua tehdään, jotta tämänkin kanssa voidaan edetä, Marin sanoi aikaisemmin tänään Lännen Median haastattelussa.

Myös terveydenhuoltohenkilökunnan työvelvoite viedään uudelleen täydennettynä eduskuntaan.

Hallitus sai tiistaina eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta laajan tuen uusille toimille, kun se oli kutsunut puoluejohtajat koolle Säätytaloon aamupäivällä.

Eduskuntapuolueet olivat valmiit viemään uusia lakeja ja asetuksia nopeasti läpi.

Täydennetty kello 19.53: Tiedotustilaisuus on peruttu.