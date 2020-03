Koronakaranteeni kurittaa, mutta myös opettaa

Anita Simola

Näkymätön vihollinen, supertartuttaja, villi kortti, aikamme vitsaus, tappajavirus. Tässä ajassa ei niinkään rakkaalla lapsella eli koronalla on monta nimeä.

Suomi on paininut näkymätöntä uhkaa vastaan tosissaan nyt pari viikkoa. Koulut on suljettu, työt ovat siirtyneet kotiin, matkat peruttu, kaupungit ovat hiljentyneet aavemaisen tyhjiksi. Suomi on pannut ovensa säppiin.

Vajaan parin viikon poikkeustila on vaikuttanut lähes jokaisen elämään tavalla tai toisella. Oivalluksia koronakaranteenissa oleva saa vähintään päivässä. Tehdään listaa.

1. Etäyhteydet toimivat tai sitten ei. Alkuviikkoon asti meni hienosti. Sitten mokkula ja kännykän selain tekivät lakon. Tekstiviestienkin lähettäminen takkuili. Poikkeusoloissa pitää olla varalla myös toisen operaattorin liittymä.

2. Tuottajajärjestö MTK ja elintarviketeollisuusliitto sanovat, että ruokaa riittää. Älkää hamstratko. Uskotaan, mutta silti kaapeissa on vessapaperia, kahvipaketteja, riisiä ja jauhoja yli kahden viikon tarpeen. Valmiustila opetti sen, että joka kodin parin viikon hätävara on ihan perusteltu vaikkapa vain sähkökatkosten takia.

3. Kotimainen ruoka nousee arvoon arvaamattomaan. Liha sekä maito saavat vähäksi aikaa synninpäästön ilmaston kuormittajina. Parjattu jauheliha myydään monessa puodissa aamulla loppuun. Jos tuonti tyrehtyy, kotimainen ruoka juureksineen, kasviksineen ja eläinperäisine tuotteineen pitää meidät kylläisinä.

4. Puhdasta vettä alkaa kunnioittaa ihan uudella tavalla. Kunnallistekniikka on pitkällä monilla haja-asutusalueilla. Monissa taloissa mietitään vanhan kaivon avaamista uudelleen, ihan varmuuden vuoksi.

5. Isoja puutarhamessuja tuskin järjestetään, mutta ennustaa voi, että ensi kesänä puutarhoissa ja parvekeviljelmillä käy ennennäkemätön sutina. Itse kasvattaminen tuo turvaa, ja on sitä paitsi hauskaa.

6. Ulkoilu on noussut uudeksi trendilajiksi. Kunhan et sauvakävely sakissa, niin ei hätää. Kun mennään kesää kohden, niin tästä voi tulla jopa tapa.

7. Telkkari avataan nyt entistä useammin. Hei, sieltähän löytyi sarjoja, joiden olemassaolosta et tiennyt mitään.

8. Korona kurittaa yrityksiä kovalla kädellä. Monet pienyrittäjät ovat lähestyneet sähköpostilla ja kertoneet verkkokauppojensa huimista ale-kampanjoista. Jos joitakin tuotteita tarvitaan, niin suunnataan ostokset näihin yrityksiin. Jos ne menevät nyt nurin, niin ne tuskin nousevat uudelleen koronaikeen alta.

9. Ymmärrä ikäihmisiä. Yli 70-kymppisille on annettu omat määräykset. Heitä kutsutaan kurittomaksi sukupolveksi, koska he eivät malta pysyä kotona. Sodan nähneet ja sotien jälkeiset pulavuodet eläneet eivät välttämättä lämpene nuoren hallitusviisikon vaatimuksille ainakaan yhdellä kertaa. Tiedotustilaisuuksissa on hiukan liian opettavainen ja saarnaava sävy, ja niissä on turhan pitkiä juontoja.

10. Tavalliselle tallaajalle voi jäädä rahaa säästöön. Vaikka ruokakauppaan menee nyt enemmän kerralla rahaa, niin ravintola- ja työmatkakulut ovat nollassa. Pitäisiköhän ottaa esille erityinen säästöpossu koronasäästöille?

11. Pienet, arkiset puuhat saavat uutta merkitystä. Kotoilun nimeen vannoneet saavat uusia kannattajia. Löysin vanhan ompelutarvikekorini. Luotto-ompelijani on karanteenissa.

12. Suomi on hyvin varautunut ja huoltovarmuus on korkea. Hallitukseltakin löytyi selkärankaa päätöksille, kuin totuutta oli katsottava suoraan silmiin. Korona opettaa meille uusia tapoja selvitä kriiseistä. Hyvä, sillä korona tuskin jää viimeiseksi vitsaukseksi.