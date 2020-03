Traficom helpottaa ajokortin uusimista koronakriisin aikana

Ajokortin uusijoiden arkea helpottaakseen Traficom ja poliisi ovat poikkeuksellisen tilanteen takia tehneet muutoksia ajokortin uudistamiseen niiden henkilöiden osalta, jotka tarvitsevat ajokortin uudistamiseen lääkärinlausunnon, kertoo Traficom. Koronaviruksen aiheuttaman terveydenhuollon työtaakan takia kiireettömiä lääkäriaikoja on peruttu ja siirretty, joten muuten ajokortin uusiminen voisi siirtyä myöhemmälle. Ajokortin voimassaolon päättyessä ajokortti tulee uudistaa, Traficom muistuttaa.

Voimassaolevan ajokortin voi uusia ilman lääkärinlausuntoa, jos on alle 70-vuotias ja on henkilöauton, moottoripyörän, mopon, mopoauton tai traktorin ajokortti tai jos on alle 45-vuotias ja on kuorma- ja/tai linja-auton ajokortti. Ajokortin voi uudistaa sähköisessä Uudista ajokorttisi -palvelussa.

Traficom suosittelee käyttämään sähköisiä ajokorttipalveluita, siirtää asiointi myöhäisemmäksi tai käyttää asiamiestä aina, kun se on mahdollista.

Ajokortin voi uudistaa normaalisti, jos on jo lääkärinlausunto tai jos lääkärinlausuntoa ei tarvita.

Poikkeukset lääkärinlausunnon toimittamisvelvollisuudesta ovat aikavälillä 13.3.2020–31.5.2020. Lääkärinlausunto tulee toimittaa poliisille kuuden kuukauden kuluessa.

Kortin uudistaminen hoidetaan muutoin normaaliin tapaan Traficomin palveluntuottajan Ajovarman toimipisteessä.