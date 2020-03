Pääministeri: Hallitukselta tulee eduskunnalle esitys ravintoloiden sulkemisesta, myös Uudenmaan eristämistä valmistellaan

Aki Taponen

Uusia asetuksia ja lakiesityksiä rajoitustoimista koronaviruksen takia saadaan eduskuntaan aikaisintaan huomenna. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksessa on valmisteilla lakiesitys ravintoloiden sulkemiseksi, koska nykyiset lait eivät sitä mahdollista.

– Myös Uudenmaan eristämiseen on vahvat perusteet ja selkeä tarve. Lainsäädännöllisesti tämäkin kokonaisuus on äärimmäisen haastava toteuttaa, koska valmiuslainsäädäntö on monen lukon takana. Valmistelua tehdään, jotta tämänkin kanssa voidaan edetä, Marin sanoi.

Myös terveydenhuoltohenkilökunnan työvelvoite viedään uudelleen täydennettynä eduskuntaan.

Hallitus käsittelee uusia rajoitustoimia tänään kello 16 alkavassa kokouksessaan. Marin ei uskaltanut ottaa kantaa siihen, milloin ne saadaan eduskunnasta läpi.

Hallitus sai tiistaina eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta laajan tuen uusille toimille, kun se oli kutsunut puoluejohtajat koolle Säätytaloon aamupäivällä.

– Olen tyytyväinen, että löytyi yhteistä halua viedä rajoitustoimia eteenpäin, Marin sanoi.

Eduskuntapuolueet olivat valmiit viemään uusia lakeja ja asetuksia nopeasti läpi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi jo aiemmin, että yökerhojen ja ravintoloiden sulkemiseksi valmiuslaki ei riitä, vaan työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee siitä erikseen lakiesitystä.

Marin muistutti, että myös ravintola-ala on itse toivonut selkeää ohjeistusta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi, että jos on tarvetta, määräaikaisia poikkeuslakeja pitäisi pystyä eduskunnassa nopeasti käsittelemään.

Lindtmanin mukaan hallituksella ja oppositiolla on valmiutta edetä liikkumisrajoitusten kanssa etenkin Uudellamaalla.

– Eduskuntapuolueet ovat yksimielisiä siitä, että tehdään kaikki järkevät toimet, jotta epidemian uhrit saataisiin pysymään minimissä, Kurvinen sanoi.

Hän uskoi, että uudet rajoitustoimet voitaisiin saada käyttöön vielä tällä viikolla.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli pettynyt, ettei hallituksella ollut vielä valmiina lakiesityksiä ihmisten liikkumisen ja kontaktien vähentämiseksi.

– Nyt hallitus valmistelee niitä pikatahtia. Kokoomus on valmis niitä tukemaan baarien, ravintoloiden ja kuppiloiden sulkemiseksi ja toiminnan rajoittamiseksi sekä Uudenmaan eristämiseksi.

– Tärkeä tieto oli myös se, että pk-yrityksille suunnattua rahallista tukea lisätään, Orpo sanoi.

Hallituksen odotetaan kertovan tarkemmin uusista rajoitustoimista koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi tänä iltana.

Päivitetty kello 14.22.

Päivitetty kello 14.49.