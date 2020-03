Lidlin kassoille asennetaan suojapleksit ehkäisemään pisaratartuntoja

Lidl asentaa myymälöidensä kassoille pleksilasit, joiden tarkoitus on suojata myyjiä ja asiakkaita pisaratartunnoilta. Suojapleksit asennetaan kaikille 186 Lidlin kassoille.

Ensimmäiset suojat asennetaan tällä viikolla. Kaikkiin myymälöihin suojat asennetaan muutaman viikon sisällä.

Kassoilla voi asioida normaalisti suojaplekseistä huolimatta.

− Jokaisen on syötävä ja useiden meistä on myös edelleen käytävä kaupassa. Haluamme, että myymälöissämme on mahdollisimman turvallista asioida ja käydä töissä, sanoo Lidlin myynnin osastopäällikkö Akseli Mäkisalo tiedotteessa.

− Työntekijämme ovat koronaepidemian eturintamassa. He tekevät korvaamattoman arvokasta työtä, ja teemme kaikkemme, että sitä työtä voi tehdä turvallisin mielin.

Lidl kehottaa asiakkaitaan välttämään kaupassa käyntiä kipeänä ja pitämään noin puolentoista metrin välin kassajonossa.