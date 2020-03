Suomessa on nyt 626 todettua koronavirustartuntaa – varmistettuja parantumisia on vain kymmenen

Ilari Tapio

Maailmassa on maanantaiaamun tiedon mukaan 339 041 varmennettua koronatartuntaa. Euroopassa luku on 168 911 ja Suomessa 626. Suomen tartunnoista yli puolet on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Luvut eivät vastaa todellista tilannetta, sillä läheskään kaikkia tartuntoja ei ole todennettu.

Koronatilannetta globaalisti seuraavan yhdysvaltalaisen John Hopkins yliopiston ajantasaisen tilaston mukaan kuolleiden kokonaismäärä on nyt 14 705. Kuolleisuusprosentti asettuu 3,4 prosentin tuntumaan. Suurin osa menehtyneistä on vanhuksia tai perussairaita.

Varmistettuja koronasta parantuneita on maailmassa noin 100 000. Suomessa varmistettuja parantuneita on tilaston mukaan vain kymmenen. Tämäkään luku ei ole eksakti, sillä osa potilaista sairastaa taudin jopa niin lievänä, ettei henkilö itse välttämättä edes tiedä saaneensa tartuntaa.

Eniten tartuntoja on edelleen Kiinassa (81 439). Perässä seuraavat Italia (59 138), Yhdysvallat (35 211), Espanja (28 768), Saksa (24 873) ja Iran (21 638).

Toisaalta maailmassa on yhä maita, joissa on todettu ainoastaan yksi tai kaksi tartuntaa. Sellaisia on lähinnä Afrikassa ja valtamerien saaristoalueilla. Myöskään Intian ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin välissä sijaitsevassa vuoristoissa Nepalissa on todettu vain yksi tapaus.

Suomessa on yhä yksi sairaanhoitopiiri, jonka alueella ei ole varmistettu yhtään tartuntaa. Se on Kainuu.

Kainuu on nyt ainoa sairaanhoitopiiri Suomessa, jossa ei ole vahvistettu yhtään tartuntaa.