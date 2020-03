Suomessa varmistunut 626 koronavirustartuntaa, 12 teho-osastolla – Husissa ennätykselliset 71 uutta tartuntaa päivässä

Suomessa on todettu yhteensä 626 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta sunnuntaihin mennessä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Yksi ihminen on kuollut tautiin.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on THL:n mukaan keskussairaaloissa 43, joista 12 on teho-osastolla.

THL:n mukaan tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia ei testata. Tartuntaluku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä.

Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu sunnuntaihin mennessä yhteensä 418 tautitapausta. Näistä 61 prosenttia on miehiä ja 39 prosenttia naisia.

Suomessa oli tutkittu sunnuntaihin mennessä lähes 10 000 näytteenottokriteerit täyttävää näytettä. Näytteiden ilmoittamisessa ja kirjaamisessa on kuitenkin edelleen viiveitä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) todettiin lauantaina 71 uutta koronavirustartuntaa, mikä on suurin yksittäisenä päivänä todettu tartuntamäärä.

Edellinen ennätys tehtiin perjantaina, kun Husissa todettiin 53 uutta tartuntatapausta. Tähän mennessä Husissa on todettu ylivoimaisesti eniten tartuntoja Suomessa eli yhteensä 378 kappaletta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa, että sen alueella todettiin lauantaina kuusi tartuntaa. Kanta-Hämeessä uusia tartuntoja todettiin lauantaina yksi.

Lauantaina kerrottiin ensimmäisestä koronavirustartunnan aiheuttamasta kuolemasta Suomessa. Hyvin iäkäs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö menehtyi perjantaina koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin.

THL:n mukaan Suomen ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolemantapaus on erittäin valitettava, mutta ei odottamaton. Vaikka suurimmalla osalla sairastuneista koronaviruksen aiheuttama tauti on melko lievä, sairaus voi olla vakava ikäihmisille ja etenkin niille ikäihmisille, joilla on jokin perussairaus.

Maailmanlaajuisesti koronavirustapauksia on todettu sunnuntaihin mennessä lähes 312 000 ja kuolleita yli 13 400. Yhteensä 184 maata on raportoinut tartunnoista. Virallisia itsenäisiä valtioita on tällä hetkellä YK:n mukaan yhteensä 195.

Yksityiset terveysyritykset tekevät nyt koronavirustestejä ympäri maata. Ainakin Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna ovat saaneet THL:ltä luvan testauksiin, jotta julkisen puolen ruuhkat hellittäisivät.

Pihlajalinna tiedotti sunnuntaina, että se aloittaa koronatestaukset maanantaina Tampereella, Kangasalla, Seinäjoella ja Helsingissä. Testauspisteet ovat avoinna ajanvarauksella, eikä esimerkiksi oireettomia henkilöitä testata sairaanhoitopiirien ohjeiden mukaisesti.

Drive-in-näytteenottopisteet on sijoitettu lääkäriasemien läheisyyteen. Testiin tarvitaan lääkärin lähete, ja lääkäriin saa yhteyden myös etänä. Pihlajalinnalla testin hinta on 193 euroa.

Myös Terveystalossa koronavirustestaukseen pääsee ainoastaan etälääkärin vastaanoton kautta, josta voi saada tarvittaessa lähetteen. Terveystalossa testi maksaa 195 euroa, mikä kuluu yrityksen mukaan työterveydessä Kelan korvausluokkaan kaksi. Testauspisteitä on pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Mehiläinen käynnisti näytteenoton drive-in-testausasemilla viime maanantaina sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Mehiläinen kertoo, että se laajentaa testausta myös muihin asiakasryhmiin mahdollisuuksien mukaan myöhemmin.

Uutista päivitetty kello 14.17.