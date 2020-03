Näkökulma: Korona suisti Suomen sisälle päivissä ja muutti tapoja tehdä asioita – nämä tavat jatkuvat koronakriisin jälkeenkin

Daniel Wallenius

Suomi on elänyt poikkeustilassa alle viikon, mutta kaikki on muuttunut.

Muutamassa päivässä asiat on pitänyt järjestää niin, että kohtaamme toisiamme mahdollisimman vähän. Se on antanut meille oivan muistutuksen siitä, kuinka paljon normaalioloissa kohtaamme toisiamme arjessa.

Kun elämää ei voi enää elää entiseen malliin, on ollut pakko keksiä uusi ajattelun tapoja. Osa niistä osoittautuu niin hyviksi, että ne jäävät elämään sen jälkeen, kun koronavirusepidemiasta on jäänyt vain karu muisto.

Virus on katastrofi suomalaiselle liike-elämälle, esittävälle taiteelle ja urheilulle. Tuhkasta nousee kuitenkin myös uutta liiketoimintaa ja uusia toimintatapoja, joiden käyttäjiksi opimme luontevasti, kun on pakko.

Unkarilainen teatteri siirsi näytöksensä internetalustalle, kun yleisötilaisuudet kiellettiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Korkeakoulut ovat kehittäneet etäopetuskäytäntöjään jo pitkään. Jo nyt on olemassa kokonaisia tutkintoja, jotka voi suorittaa niin, että käy näyttäytymässä koululla kerran kuussa pidettävänä lähiopetuspäivänä. Luennot ja oppimistehtävät tehdään kotoa, tai mistä huvittaa.

Myös lukio-opetusta toteutetaan jonkin verran etänä, mutta peruskouluikäisten laajamittainen etäopiskelu tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa.

Jos tästä saadaan poikkeustilan aikana hyviä kokemuksia, etäopiskelu lisääntyy tulevaisuudessa kaikilla tutkintoasteilla.

Tämä mahdollistaa sen, että sairastuneen ei tarvitse pudota kärryiltä opetuksessa, jos kunto on sellainen, että opiskelua voi jatkaa kotoa käsin. Tai jos koulumatka on pitkä ja koulukyyti hajoaa, voi opiskeluun osallistua silti.

Etäopetuksen lisääntyminen tasa-arvoistaa esimerkiksi kielten opiskelua huomattavasti. Jokaiseen kuntaan ei ehkä riitä harvinaisten kielien opettajia, sillä harva oppilas haluaa niitä valita. Kielen oppimäärän voisi kuitenkin suorittaa virtuaalisesti toiseen kouluun. Tämä korostuu pienillä paikkakunnilla.

Myös uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat oppilaat voivat etäopetuksen avulla saada oman uskontonsa opetusta nykyistä paremmin.

Pasilan rautatieasema todistaa etätyön ja virtuaaliyhteyksien käyttöön otosta. Näin tyhjää oli keskiviikkona.

Koronavirus on erityisen paha isku kulttuurialalle, sillä käytännössä kaikki esittävän taiteen tapahtumat on jouduttu perumaan. Hätäratkaisuna osa toimijoista on päätynyt lähettämään tapahtumia maksullisilla striimeillä verkossa.

Ajatus kulttuuritapahtumien lähettämisestä verkossa ei ole uusi. Yle on esittänyt kulttuuritapahtumia ja keikkoja Areenassa pitkään. Myös esimerkiksi maakunnalliset mediat ovat tarjonneet paikallisia tähtihetkiä tilaajasisältöinä.

Nyt niistä kuitenkin syntyy isompi bisnes, sillä virtuaalitapahtumat nousevat oikeiden tapahtumien rinnalle kauppatavaraksi. Niitä ostavat ihmiset, jotka eivät pääse paikanpäälle sairauden, maantieteellisen esteen tai loppuunmyydyn tapahtuman vuoksi.

Nyt lanseeratuissa palveluissa on myös mahdollisuus nähdä tapahtuma jälkilähetyksenä tietyn ajan. Yhdeksi käyttäjäkunnaksi muodostuvat he, jotka eivät pääse tapahtumiin aikataulusyistä.

Koska paikan päällä ja videolla koettua kulttuurikokemusta ei voi verrata, virtuaalisten tapahtumien liput ovat halvempia. Se tarkoittaa sitä, että tapahtumat ovat yhä paremmin vähävaraisten saavutettavissa.

On kuitenkin kaksi mahdollista tapaa, joilla virtuaalinen tapahtumateollisuus lähtee levittäytymään. Joko markkinoille tulee suuria toimijoita, jotka ostavat lähetysoikeuksia laajasti ja laskuttavat kuluttajaa, tai sitten syntyy alusta, jolla tapahtumajärjestäjät myyvät ja esittävät tapahtumiaan ja alustan kehittäjä ottaa pienen siivun tuotoista.

Koska kulttuurikenttä on niin pirstoutunut, jälkimmäinen vaihtoehto on todennäköisempi.

Pääministeri Sanna Marin, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (oik.) ja muut valtioneuvoston jäsenet ovat siirtyneet vastaamaan toimittajien kysymyksiin etäyhteyksien päästä. Kuva tiistailta 17.3.

Siinä missä virtuaalitapahtumat syövät todennäköisesti vain pienen siivun tapahtumien tuotoista, kun tapahtumat taas pääsevät käyntiin, perinteiselle kivijalkakaupalle näkymät ovat huomattavasti masentavampia.

Verkkokauppajätti Amazon ilmoitti tällä viikolla palkkaavansa Yhdysvaltoihin jopa 100 000 uutta työntekijää jakeluun ja varastoille, jotta se voisi vastata kysyntään, kun koronavirus ajoi shoppailijat kotiin.

Jos kotisohvalta joutuu ostelemaan kauankin, voi kynnys palata perinteiseen liikkeessä asiointiin olla korkea. Samalla poikkeustila on kuitenkin johtanut verkkokaupan uusiin aluevaltauksiin.

Aiemmin tällä viikolla Helsingin Sanomat kertoi kalliolaisesta vegaaniravintolasta, joka ryhtyi itse kuljettamaan ruokaa asiakkailleen – ja sai niin paljon tilauksia, että joutui hakemaan lisää henkilökuntaa töihin.

Koronakriisi siis johtaa siihen, että verkosta tilattavien tuotteiden ja palveluiden valikoima laajenee entisestään.

Samalla tavallisten kauppojen määrä voi supistua.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja Helsingissä.