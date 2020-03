Voiko virus tarttua kirppistavarasta? – Mikrobiologian professori: "Enemmän pelkäisin, kun kaupassa toinen henkilö yskii tai aivastaa"

Tanja Nuotio

Ihmiset ovat nyt kotona, siivoavat ja järjestelevät tavaroitaan ja laittavat niitä myyntiin nettikirpputoreille.

Mutta piileekö tässäkin riski? Voiko koronavirus tarttua kirpputoritavarasta, joka tulee toisen henkilön kotoa? Elääkö virus tavaran tai vaatteen pinnalla?

Kysymyksiin vastaa kliinisen mikrobiologian professori Jukka Pelkonen Itä-Suomen yliopistosta.

Voiko koronavirus levitä kirpputoritavaran mukana?

– On osoitettu, että virukset voivat säilyä pinnoilla jonkin aikaa, mutta ne kestävät suhteellisen huonosti kuivuutta. Koronaviruksesta on ollut vaihtelevia tuloksia, säilyykö se pinnoilla vai ei.

– En pysty siis vastaamaan, kun tietoa ei ole riittävän paljon. Yleissääntö on, että tarttuminen kirpputoritavarasta on hyvin epätodennäköistä.

– Virukset asuvat solujen sisällä, ja kaikkein elinvoimaisimpana ne pääsevät siirtymään pisaratartuntana.

BBC:n artikkeli 17.3. kertoi, että sars-virukset ovat eläneet metalli-, lasi- ja muovipinnoissa jopa yhdeksän vuorokautta, ellei niitä ole desinfioitu asianmukaisesti. Voiko näin olla?

– Voi olla, että koronaviruksella on samanlainen säilyvyys. Todellisempi uhka on kuitenkin se, että käymme kaupassa kuin se, että otamme kirpputoritavaran vastaan.

– Paljon enemmän pelkäisin tilannetta, kun kaupassa toinen henkilö yskii tai aivastaa.

Jos joku on juuri käsitellyt leluja, niin turvallista on laittaa vaikka siivoojan kumihanskat ja pyyhkäistä pinnat puhtaaksi heti.

Entä kun ostaja menee ovelle hakemaan tavaran ja maksaa käteisellä?

– Teoriassa virus voi tarttua. Kun on käsitellyt tavaroita ja rahaa, niin omat kädet tulee pestä, ennen kuin koskee mihinkään.

– On vielä epäselvää, kuinka mahdollista on viruksen leviäminen suolistokanavan kautta. Sen takia juuri käsihygienia on tällä hetkellä tärkeää.

– Ylivoimaisesti tärkein leviämistie on se, että joku on samassa tilassa; henkäisee, yskäisee tai aivastaa, ja toinen henkäisee sen saman kostean ilman itseensä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Pitäisikö esimerkiksi lelu, vaate tai muu tavara desinfioida tai laittaa jopa eristykseen?

– Sanotaan niin, että jos joku on tuoreesti käsitellyt kovapintaista tavaraa, niin turvallista on laittaa vaikka siivoojan kumihanskat ja pyyhkäistä pinta puhtaaksi heti. Sitten hanskat kannattaa pestä. Ostettu vaate on hyvä laittaa yöksi pakkaseen.

Uskaltaako kirpputorikauppaa tehdä ostajana tai myyjänä?

– Henkilökontaktit ovat nyt suurin riski, ja se on sama riski kuin ihmisen kohtaaminen missä tahansa.

– Tässä tilanteessa on kaikkein parasta, että yritetään mahdollisimman vähän kokoontua ja liikkua ja odotettaisiin niin kauan kuin toisia ohjeita tulee.

Yhteenvetona: mitä koronaviruksen säilymisestä pinnoilla voidaan sanoa?

– Viruksen säilyvyyttä pinnoilla ei voi kiistää. Kuinka todennäköistä tarttuminen näin sitten on, se on oma lukunsa, eikä sitä voida yksiselitteisesti sanoa. Sitä haluan korostaa.

Tori.fi kannustaa ihmisiä käyttämään järkeä ja noudattamaan THL:n neuvoja koronavirusinfektioon liittyvissä huolenaiheissa.

– Jos epäilet, laita ostamasi esineet karanteeniin tai pese ne ennen käyttöä. Muista aina hyvä käsihygienia, Tori.fi:n markkinointipäällikkö Laura Kuusela painottaa.

Hän toteaa, että nykyään ei ole näyttöä siitä, että käytettyjen esineiden ostamisen vuoksi yleinen riski kasvaisi koronan seurauksena.

– Jos kuluttaja on huolissaan, suosittelemme ostajia ja myyjiä ryhtymään yleisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ennen näkemistä. Silloin, kun he näkevät, kannattaa välttää koskettamasta kasvoja tai silmiä ja kädet on pestävä.

Tori.fi poistaa virukseen liittyvien tuotteiden myynnin ja ostamisen. Poistettuja tuotteita ovat olleet muun muassa kasvosuojat, desinfiointiaineet ja wc-paperit.