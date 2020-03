HUS:n lastensairaalan syöpäosaston hoitajalla koronavirustartunta – puolet osaston hoitajista kahden viikon karanteeniin

Pekka Mauno

HUS:n uuden lastensairaalan syöpäosaston hoitajalla on todettu koronavirustartunta.

Sen seurauksena puolet osaston henkilökunnasta on asetettu karanteeniin.

Myös kaksi lapsipotilasta on altistunut, kerrottiin HUS:sta lauantaina iltapäivällä.

Tartunta todettiin keskiviikkona ja altistuneet 19 osaston työntekijää asetettiin torstaina kotikaranteeniin.

– Noin puolet osaston henkilökunnasta on kotikaranteenissa. Sisäisin siirroin, sijaisjärjestelyin, ylitöillä ja ajanvarausvastaanottojen siirroilla selviämme. Tärkeää on nyt saada tartuntaketju katkaistua, ylilääkäri Eero Jokinen kertoo HUS:n tiedotteessa.

Suomessa 521 todettua koronavirukseen sairastunutta ja yksi kuollut

Suomessa oli lauantaina THL:n mukaan 521 laboratoriossa todettua koronavirukseen sairastunutta ja ensimmäinen kuolemantapaus.

Henkilö oli HUS:n kertoman mukaan hyvin iäkäs henkilö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta.

Perjantaina sairaaloissa oli hoidettavana 17 koronaviruspotilasta ja tehohoidossa viisi potilasta.

HUS:n alueella todettiin perjantaina 53 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on suurin tähän mennessä yhden vuorokauden aikana havaittu. Yli puolet Suomen koronavirustartunnoista, 307, on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Presidentti esitti surunvalittelut

Presidentti Sauli Niinistö esitti surunvalittelut Suomen ensimmäisen koronaviruskuoleman johdosta.

Presidentinkanslian tiedotteessa todetaan seuraavasti:

"Olen saanut vahvistetun tiedon siitä, että koronavirus on vaatinut Suomessa ensimmäisen uhrinsa. Otan osaa menehtyneen omaisten ja läheisten suruun. Tämä on samalla osoitus siitä, että koronaepidemia on Suomessa siirtymässä seuraavaan, yhä vakavampaan vaiheeseen. Toivotan voimia menehtyneen läheisille."