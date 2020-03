Suomessa jo 521 koronavirustartuntaa – maailmanlaajuisesti tartunnan on saanut yli 270 000 ihmistä

Maailmanlaajuisesti koronavirustartunnan on saanut yli 270 000 ihmistä. Itävallassa julkinen liikenne on vähentynyt 90 prosenttia. Tiroli on laitettu tiukkaan karanteeniin koronaviruksen takia ja osavaltioon pääsee vain poikkeustapauksessa.